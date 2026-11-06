CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Thêm hàng loạt chuyến bay ở Châu Âu bị đe dọa đánh bom

ANH THƯ, THANH DUYÊN, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Sáng 5/11, ít nhất 14 chuyến bay tại Châu Âu nhận được lời đe dọa đánh bom, khiến một số máy bay phải đổi hướng hoặc được tiêm kích hộ tống. Các máy bay đều hạ cánh an toàn và nhà chức trách chưa phát hiện chất nổ.

Tại Pháp, chuyến bay EI402 của Aer Lingus từ Dublin, Ai-len đến Roma, Italia chuyển hướng xuống căn cứ không quân Evreux, cách Paris khoảng 100km về phía Tây. Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết toàn bộ 151 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã được đưa tới nơi an toàn.

Sau khi rời máy bay, những người trên chuyến bay được bố trí xe buýt tới sân bay Charles de Gaulle để tiếp tục hành trình.

Thêm hàng loạt chuyến bay ở Châu Âu bị đe dọa đánh bom - Ảnh 1.

Chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Aer Lingus hạ cánh xuống sân bay quân sự Evreux ở Pháp sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, ngày 5/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Tại Bulgari, tiêm kích hộ tống 3 chuyến bay của hãng hàng không RyanAir cùng đi Sofia. Hai chuyến khởi hành từ Madrid và Copenhagen hạ cánh tại thủ đô Bulgari, còn chuyến từ Luân đôn chuyển hướng xuống Plovdiv. Cả 3 máy bay đều được kiểm tra và không phát hiện chất nổ.

Một chuyến bay của Finnair từ Helsinki được tiêm kích Italia hộ tống tới Roma, còn chuyến bay của Wizz Air từ Milan đi Vac-xa-va, Ba lan phải chuyển hướng xuống Viên, Áo.

Thêm hàng loạt chuyến bay ở Châu Âu bị đe dọa đánh bom - Ảnh 2.

Máy bay của các hãng hàng không Wizz Air và RyanAir tại sân bay quốc tế Malpensa ở Milan, Italia, ngày 5/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Tại Cộng hòa Séc, cảnh sát cho biết đã kiểm tra 4 máy bay đến Pra-ha sau khi sân bay nhận được thư điện tử đe dọa từ các địa chỉ ẩn danh. Cả 4 trường hợp đều không phát hiện chất nổ.

Trước đó vào ngày 3/11, ít nhất 7 chuyến bay và 1 tàu du lịch cũng nhận được lời đe dọa đánh bom. Các đợt cảnh báo đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại nhiều nước. 


Tin liên quan

Sắc thu rực rỡ ở vùng Ladakh, Ấn Độ

Sắc thu rực rỡ ở vùng Ladakh, Ấn Độ

(HTV) - Những hàng cây bạch dương và cây mơ rực sắc vàng, cam, đỏ đang biến Kargil, thuộc vùng Ladakh của Ấn Độ, thành điểm đến hấp dẫn mùa Thu năm nay. Khung cảnh thiên nhiên chuyển sắc giữa núi non hùng vĩ thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

NewZgraphic: TP. Hồ Chí Minh triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

NewZgraphic: TP. Hồ Chí Minh triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Giáo dục 16:41 05/11/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu mở rộng hoạt động dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên

Dự báo thời tiết ngày 6/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đời sống 20:48 05/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 6/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

Thế giới 23:48 05/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Kinh tế 16:38 05/11/2026

(HTV) - Hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á vào năm 2045, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối các đối tác quốc tế, thu hút nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị phục vụ các lĩnh vực chiến lược.

Xem thêm