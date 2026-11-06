Thêm hàng loạt chuyến bay ở Châu Âu bị đe dọa đánh bom

Tại Pháp, chuyến bay EI402 của Aer Lingus từ Dublin, Ai-len đến Roma, Italia chuyển hướng xuống căn cứ không quân Evreux, cách Paris khoảng 100km về phía Tây. Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết toàn bộ 151 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã được đưa tới nơi an toàn.

Sau khi rời máy bay, những người trên chuyến bay được bố trí xe buýt tới sân bay Charles de Gaulle để tiếp tục hành trình.

Chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Aer Lingus hạ cánh xuống sân bay quân sự Evreux ở Pháp sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, ngày 5/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Tại Bulgari, tiêm kích hộ tống 3 chuyến bay của hãng hàng không RyanAir cùng đi Sofia. Hai chuyến khởi hành từ Madrid và Copenhagen hạ cánh tại thủ đô Bulgari, còn chuyến từ Luân đôn chuyển hướng xuống Plovdiv. Cả 3 máy bay đều được kiểm tra và không phát hiện chất nổ.

Một chuyến bay của Finnair từ Helsinki được tiêm kích Italia hộ tống tới Roma, còn chuyến bay của Wizz Air từ Milan đi Vac-xa-va, Ba lan phải chuyển hướng xuống Viên, Áo.

Máy bay của các hãng hàng không Wizz Air và RyanAir tại sân bay quốc tế Malpensa ở Milan, Italia, ngày 5/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Tại Cộng hòa Séc, cảnh sát cho biết đã kiểm tra 4 máy bay đến Pra-ha sau khi sân bay nhận được thư điện tử đe dọa từ các địa chỉ ẩn danh. Cả 4 trường hợp đều không phát hiện chất nổ.

Trước đó vào ngày 3/11, ít nhất 7 chuyến bay và 1 tàu du lịch cũng nhận được lời đe dọa đánh bom. Các đợt cảnh báo đã làm gián đoạn hoạt động hàng không tại nhiều nước.



