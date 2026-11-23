Sức hút trở lại của thương hiệu điện ảnh đình đám

Theo số liệu ước tính từ các hãng phim được AP News công bố ngày 22/11, “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” đạt 120 triệu USD tại các rạp Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu. Tính trên toàn cầu, bộ phim thu về khoảng 225 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất vào khoảng 150 triệu USD.

Joseph Zada trong vai Haymitch Abernathy ở một cảnh phim “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” (Ảnh: AP)

Thành tích này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Suzanne Collins. Trước đó, phần tiền truyện “The Ballad of Songbirds and Snakes” ra mắt năm 2023 đạt tổng doanh thu 361,8 triệu USD trên toàn thế giới, thấp hơn đáng kể so với thành tích của bốn phần phim đầu tiên.

Dàn diễn viên trẻ Joseph Zada, Mckenna Grace, Ben Wang và Whitney Peak trong buổi quảng bá “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” (Ảnh: AP)

“Sunrise on the Reaping” lấy bối cảnh 25 năm trước câu chuyện của loạt phim gốc, tập trung vào nhân vật Haymitch Abernathy thời trẻ. Bộ phim do Francis Lawrence đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên trẻ như Joseph Zada, Mckenna Grace, Ben Wang và Whitney Peak, cùng những gương mặt quen thuộc như Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Elle Fanning và Jesse Plemons.

Khán giả trẻ góp phần tạo nên thành công

Một trong những yếu tố đáng chú ý của bộ phim là sức hút đối với khán giả trẻ. Theo thống kê được AP dẫn lại, nhóm người xem từ 18 đến 34 tuổi chiếm 74% tổng lượng khán giả trong dịp cuối tuần ra mắt. Trong đó, nữ giới chiếm 67%.

Kieran Culkin, Glenn Close, Elle Fanning và Jesse Plemons tại buổi quảng bá bộ phim (Ảnh: AP)

Bên cạnh câu chuyện xoay quanh nhân vật Haymitch, bộ phim còn đưa các trò chơi sinh tử trở lại vị trí trung tâm, gợi nhớ tinh thần của những phần phim đầu tiên. Sự kết hợp giữa dàn diễn viên trẻ và các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm cũng góp phần thu hút nhiều thế hệ khán giả.

Về đánh giá, phim nhận được 67% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và đạt điểm A- theo CinemaScore, dựa trên khảo sát khán giả sau khi xem phim. Kết quả này cho thấy phản hồi từ người xem khả quan hơn so với phần tiền truyện năm 2023.

Trong khi đó, bộ phim “I Play Rocky” đứng thứ hai tại phòng vé Bắc Mỹ với 9,3 triệu USD trong tuần đầu phát hành rộng rãi. Tác phẩm kể về quá trình thực hiện bộ phim “Rocky”, đồng thời nhận điểm A+ hiếm gặp từ CinemaScore.

Với kết quả mở màn nổi bật, “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” đang tạo thêm sức bật cho thương hiệu điện ảnh này, đồng thời cho thấy sức hút của những câu chuyện thuộc loạt phim quen thuộc đối với khán giả trẻ hiện nay.

Nguồn: AP