Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh (xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh), mỗi lớp học nghề là nơi học viên từng bước rèn luyện kỹ năng, khám phá khả năng của bản thân dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.
Kiên nhẫn trong từng lớp học nghề
Đối với những học viên khiếm thính, khuyết tật trí tuệ, việc tiếp thu một kỹ năng mới đôi khi cần nhiều thời gian và sự kiên trì. Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh, các giáo viên vẫn ngày ngày tận tình hướng dẫn, đồng hành cùng học viên trong từng bài thực hành.
Gắn bó nhiều năm với lớp vẽ, anh Nguyễn Hoàng luôn tìm thấy niềm vui khi chứng kiến học trò tiến bộ qua từng nét cọ và hoàn thành những tác phẩm của riêng mình. Song, phía sau niềm vui ấy vẫn là những trăn trở về tương lai của các em sau khi kết thúc khóa học.
Anh kể về lần gặp lại một học trò cũ sau nhiều năm tốt nghiệp. Dù từng học vẽ tại Trung tâm, em không tiếp tục theo nghề mà phải chuyển sang bán vé số. Câu chuyện khiến người thầy suy nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để học viên có thể duy trì công việc và có thu nhập từ chính nghề đã học.
Cùng chung sự tận tâm ấy, chị Lâm Thị Thúy An, giáo viên lớp nail, chia sẻ về cơ duyên đến với Trung tâm và tình cảm dành cho học viên trong hành trình gắn bó với công việc giảng dạy.
Từ lớp học nghề đến cơ hội tự lập
Bên cạnh việc trang bị kiến thức, các lớp học nghề còn giúp học viên rèn luyện khả năng thực hành, từng bước làm quen với những công việc phù hợp. Từ hội họa, chăm sóc móng đến may mặc, mỗi kỹ năng được truyền dạy đều hướng đến mục tiêu tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho các em.
Theo ông Đỗ Trung Tín - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh, việc giảng dạy cho học viên khuyết tật có những đặc thù riêng, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải tận tâm, kiên nhẫn và thấu hiểu. Trao truyền kỹ năng nghề là một trong những cách giúp học viên có thêm cơ hội tự lập, hòa nhập cộng đồng.
Sự gắn bó giữa thầy và trò còn được thể hiện qua những tình cảm giản dị. Trong những ngày hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các học viên đã thực hành khắc laser, cẩn thận hoàn thiện những món quà nhỏ dành tặng thầy cô.
Em Nguyễn Hoàng Phúc, học viên tại Trung tâm, bày tỏ lòng biết ơn bằng lời nói chân thành: "Con cảm ơn thầy đã dạy em, cho em cái nghề".
Với những giáo viên tại đây, niềm vui lớn nhất là chứng kiến học trò trưởng thành, từng bước vận dụng những điều đã học vào cuộc sống. Đó cũng là động lực để họ tiếp tục hành trình truyền nghề, nuôi dưỡng niềm tin và mở ra những cơ hội mới cho học viên khuyết tật.
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