Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh (xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh), mỗi lớp học nghề là nơi học viên từng bước rèn luyện kỹ năng, khám phá khả năng của bản thân dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.

Kiên nhẫn trong từng lớp học nghề

Đối với những học viên khiếm thính, khuyết tật trí tuệ, việc tiếp thu một kỹ năng mới đôi khi cần nhiều thời gian và sự kiên trì. Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh, các giáo viên vẫn ngày ngày tận tình hướng dẫn, đồng hành cùng học viên trong từng bài thực hành.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh, nơi tổ chức các lớp đào tạo nghề dành cho học viên có hoàn cảnh đặc biệt

Gắn bó nhiều năm với lớp vẽ, anh Nguyễn Hoàng luôn tìm thấy niềm vui khi chứng kiến học trò tiến bộ qua từng nét cọ và hoàn thành những tác phẩm của riêng mình. Song, phía sau niềm vui ấy vẫn là những trăn trở về tương lai của các em sau khi kết thúc khóa học.

Tại lớp vẽ, học viên được hướng dẫn phát triển kỹ năng hội họa, từng bước hoàn thiện những tác phẩm của riêng mình

Anh kể về lần gặp lại một học trò cũ sau nhiều năm tốt nghiệp. Dù từng học vẽ tại Trung tâm, em không tiếp tục theo nghề mà phải chuyển sang bán vé số. Câu chuyện khiến người thầy suy nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để học viên có thể duy trì công việc và có thu nhập từ chính nghề đã học.

Các học viên trong giờ học tại Trung tâm, nơi các em được rèn luyện kỹ năng và giao lưu cùng bạn bè

Cùng chung sự tận tâm ấy, chị Lâm Thị Thúy An, giáo viên lớp nail, chia sẻ về cơ duyên đến với Trung tâm và tình cảm dành cho học viên trong hành trình gắn bó với công việc giảng dạy.

Từ lớp học nghề đến cơ hội tự lập

Bên cạnh việc trang bị kiến thức, các lớp học nghề còn giúp học viên rèn luyện khả năng thực hành, từng bước làm quen với những công việc phù hợp. Từ hội họa, chăm sóc móng đến may mặc, mỗi kỹ năng được truyền dạy đều hướng đến mục tiêu tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho các em.

Học viên thực hành kỹ năng chăm sóc, trang trí móng tại lớp nail, một trong những nghề được đào tạo tại Trung tâm

Theo ông Đỗ Trung Tín - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh, việc giảng dạy cho học viên khuyết tật có những đặc thù riêng, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải tận tâm, kiên nhẫn và thấu hiểu. Trao truyền kỹ năng nghề là một trong những cách giúp học viên có thêm cơ hội tự lập, hòa nhập cộng đồng.

Giáo viên hướng dẫn học viên thực hành các thao tác trong nghề may, giúp các em từng bước làm quen với kỹ năng nghề nghiệp

Sự gắn bó giữa thầy và trò còn được thể hiện qua những tình cảm giản dị. Trong những ngày hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các học viên đã thực hành khắc laser, cẩn thận hoàn thiện những món quà nhỏ dành tặng thầy cô.

Học viên thực hành trên máy may, rèn luyện tay nghề để có thêm cơ hội tự lập và hòa nhập cộng đồng

Em Nguyễn Hoàng Phúc, học viên tại Trung tâm, bày tỏ lòng biết ơn bằng lời nói chân thành: "Con cảm ơn thầy đã dạy em, cho em cái nghề".

Với những giáo viên tại đây, niềm vui lớn nhất là chứng kiến học trò trưởng thành, từng bước vận dụng những điều đã học vào cuộc sống. Đó cũng là động lực để họ tiếp tục hành trình truyền nghề, nuôi dưỡng niềm tin và mở ra những cơ hội mới cho học viên khuyết tật.