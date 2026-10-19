Chuyển đổi số giáo dục Côn Đảo từ lớp học đến kỹ năng số

Tại đặc khu Côn Đảo, chuyển đổi số giáo dục đang được triển khai thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho nhà trường. Trong ba ngày, từ 16 đến 18/10/2026, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình tập huấn, giáo dục kỹ năng và trao tặng trang thiết bị phục vụ dạy học.

Chuyển đổi số giáo dục bắt đầu từ đội ngũ giáo viên

Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn Khoa học - Công nghệ Bách Khoa tổ chức tập huấn về chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, giúp giáo viên tiếp cận các công cụ công nghệ phục vụ công việc chuyên môn.

Giao diện bài học từ vựng tiếng Anh trên nền tảng học tập số

Cụ thể, nội dung tập huấn tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.), khai thác học liệu số, thiết kế bài giảng, xây dựng đề kiểm tra và tổ chức đánh giá trên thiết bị thông minh.

Đồng thời, các nội dung được định hướng phù hợp với đặc thù từng cấp học, giúp giáo viên tìm hiểu cách lựa chọn và đưa công nghệ vào hoạt động giảng dạy.

Ứng dụng A.I. và học liệu số trong từng bài giảng

Thay vì chỉ sử dụng thiết bị để trình chiếu, giáo viên được hướng dẫn khai thác công cụ số trong quá trình chuẩn bị nội dung, tổ chức hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá.

Hoạt động tập huấn ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy tại Côn Đảo

Qua đó, chương trình hướng đến nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ của đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trên địa bàn đặc khu.

Học sinh Côn Đảo tiếp cận kỹ năng trong thời đại số

Bên cạnh hoạt động dành cho giáo viên, chương trình còn tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng cho học sinh ở nhiều cấp học.

Chương trình trao tặng phòng học số, hỗ trợ chuyển đổi số và tập huấn kỹ năng cho giáo viên, học sinh Côn Đảo

Tại Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu, chuyên đề "Tuổi trẻ trưởng thành như thế nào trong thời đại số?" tập trung vào tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, quản lý cảm xúc và sử dụng mạng xã hội.

Học sinh tham dự chương trình hỗ trợ chuyển đổi số giáo dục tại sân trường

Trong khi đó, học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc được thực hành tiếng Anh thông qua các hoạt động tương tác trên nền tảng số và giao lưu với giáo viên nước ngoài.

Học tập tương tác qua các nền tảng số

Những hoạt động này giúp học sinh làm quen với cách tiếp cận kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong môi trường học tập có sự hỗ trợ của công nghệ.

Đại diện các đơn vị tham gia trao tặng phòng học số tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc

Đặc biệt, việc kết hợp học tiếng Anh với hoạt động tương tác tạo thêm hình thức thực hành cho học sinh, bên cạnh các phương pháp học tập truyền thống.

Trao phòng học số, nâng cao điều kiện dạy và học

Không chỉ tập trung vào tập huấn, chương trình còn huy động nguồn lực xã hội để bổ sung cơ sở vật chất phục vụ giáo dục tại Côn Đảo.

Hoạt động trao tặng phòng máy tính tại Trường Mầm non Hướng Dương, phân hiệu I

Tại Phân hiệu Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, phòng học số được trao tặng với sự đồng hành của Vinalearn và Tập đoàn Khoa học - Công nghệ Bách Khoa.

Cùng với đó, phòng máy tính tại Trường Mầm non Hướng Dương, phân hiệu I, được cải tạo, nâng cấp và bàn giao với sự hỗ trợ của Công ty TNHH Tin học Đại Dương.

Học sinh trải nghiệm thiết bị học tập trong phòng học số tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc

Việc kết nối nguồn lực xã hội tạo thêm điều kiện để các trường tại Côn Đảo tiếp cận công nghệ, học liệu và mô hình giáo dục phù hợp, hiện đại.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan báo chí, ngành giáo dục và doanh nghiệp, chương trình góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời hỗ trợ giáo viên tiếp cận các công cụ phục vụ đổi mới giảng dạy.

Giao diện bài học trên nền tảng học liệu số được hiển thị qua máy tính bảng

Từ hoạt động bồi dưỡng chuyên môn đến trang bị phòng học số, những hỗ trợ này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ giáo dục cho giáo viên và học sinh tại đặc khu Côn Đảo.