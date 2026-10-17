Lớp học cho bệnh nhi: Gieo niềm vui từ những nét vẽ

Tại bệnh viện, bên cạnh việc điều trị, nhu cầu học tập, vui chơi và kết nối với gia đình vẫn luôn hiện hữu ở trẻ em. Những lớp học đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 đang góp phần đáp ứng nhu cầu ấy bằng các hoạt động sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh của bệnh nhi. Nhân dịp 20/10, từng tấm thiệp, bức tranh và nhành hoa nhỏ trở thành món quà tinh thần ý nghĩa dành cho những người phụ nữ thân yêu.

Câu lạc bộ Nét Chữ Xinh đồng hành cùng bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cô Lê Thị Mai - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nét Chữ Xinh, chuẩn bị giấy màu, hoa và các vật liệu cần thiết để tổ chức hoạt động làm thiệp, cắm hoa cho bệnh nhi. Qua từng nét vẽ, cách phối màu và những sản phẩm thủ công do chính tay mình thực hiện, các em có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, đồng thời gửi gắm tình cảm đến những người luôn chăm sóc, yêu thương mình.

Câu lạc bộ Nét Chữ Xinh lan tỏa yêu thương qua những giờ học sáng tạo

Đối với các bệnh nhi, cô giáo không chỉ là người hướng dẫn mà còn là người đồng hành, chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong thời gian điều trị.

Em Hồ Tường Lam - bệnh nhi, chia sẻ “Cô Mai như người mẹ thứ hai, luôn hết mực yêu thương và chăm lo cho chúng em”.

Từ góc nhìn của phụ huynh, những lớp học này còn giúp trẻ vơi bớt nỗi nhớ trường lớp khi phải sinh hoạt trong không gian bệnh viện.

Chị Trương Thị Thúy - phụ huynh bệnh nhi, cho biết: “Giữa không gian bệnh viện đầy gò bó, lớp học giúp các cháu nguôi ngoai nỗi nhớ trường lớp”.

Với cô Lê Thị Mai, hoạt động nhân dịp 20/10 cũng là dịp nhắc nhớ về những người phụ nữ luôn đồng hành cùng các em. Mỗi món quà nhỏ được hoàn thành không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn là cách để bệnh nhi bày tỏ tình cảm với những người thân yêu.

“Nét vẽ yêu thương” mang sắc màu đến Bệnh viện Nhi đồng 1

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, chương trình “Nét vẽ yêu thương” mang đến không gian sáng tạo nghệ thuật và lớp học vẽ dành cho các bệnh nhi. Đồng hành cùng các em là những nữ cán bộ Phòng Công tác xã hội, những người vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia hướng dẫn trẻ trong các hoạt động học tập, vui chơi.

Các bệnh nhi tham gia hoạt động vẽ tranh, làm thiệp trong chương trình “Nét vẽ yêu thương”

Theo chị Nguyễn Hoàng Chí Trâm - Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1, thông qua hoạt động làm thiệp, các em có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo và tìm thấy niềm vui trong thời gian điều trị.

Đặc biệt, những tấm thiệp còn trở thành cầu nối để trẻ bày tỏ tình cảm với mẹ bằng những lời chúc giản dị, chân thành.

Em Lê Kim Ngân - bệnh nhi, bày tỏ mong muốn tự tay làm một tấm thiệp thật đẹp để tặng mẹ, đồng thời cầu chúc mẹ luôn khỏe mạnh để có thể ở bên mình.

Lời chia sẻ của Kim Ngân cho thấy ý nghĩa gần gũi của hoạt động: Trẻ không chỉ được tham gia sáng tạo mà còn có cơ hội thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm dành cho gia đình. Trong hoàn cảnh phải điều trị tại bệnh viện, những trải nghiệm như vậy tạo thêm không gian để các em bộc lộ cảm xúc và gắn kết với người thân.

Những người phụ nữ đồng hành cùng bệnh nhi

Những tấm thiệp handmade do bệnh nhi thực hiện, gửi gắm yêu thương và lòng biết ơn

Từ lớp học tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đến chương trình “Nét vẽ yêu thương” tại Bệnh viện Nhi đồng 1, điểm chung là sự phối hợp giữa những người làm công tác giáo dục, công tác xã hội và gia đình nhằm tạo thêm hoạt động phù hợp cho trẻ trong thời gian điều trị.

Bên cạnh việc hỗ trợ các em tham gia học tập, sáng tạo, những hoạt động này còn tạo cơ hội để bệnh nhi bày tỏ lòng biết ơn với mẹ, bà, cô giáo, điều dưỡng và nữ y bác sĩ. Đây cũng là dịp để ghi nhận sự đồng hành của những người phụ nữ trong quá trình chăm sóc, hỗ trợ trẻ.

Thạc sĩ Chu Văn Thành - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1, gửi lời chúc đến các bà, các mẹ, điều dưỡng và nữ y bác sĩ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Từ những tấm thiệp nhỏ đến những bức tranh nhiều màu sắc, các hoạt động tại hai bệnh viện cho thấy giá trị của việc tạo dựng không gian học tập, sáng tạo cho bệnh nhi. Sự quan tâm được thể hiện qua những việc làm cụ thể, giúp trẻ có thêm niềm vui, duy trì kết nối với gia đình và lưu giữ những trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình điều trị.