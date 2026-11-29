Chăm lo đời sống thanh niên công nhân không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất mà còn cần những hoạt động giúp người lao động tiếp cận dịch vụ thiết yếu, nâng cao kỹ năng và có thêm không gian sinh hoạt tinh thần. Tại phường An Phú, các hoạt động đồng hành được triển khai kết hợp giữa tư vấn, hỗ trợ đời sống và giao lưu văn hóa.

Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho thanh niên công nhân

Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương phối hợp với Đoàn phường An Phú và Công đoàn phường An Phú tổ chức chương trình “Đồng hành cùng thanh niên công nhân” và Hội thi “Tiếng hát Thanh niên công nhân” phường An Phú lần thứ I năm 2026.

Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương phối hợp với Đoàn phường An Phú và Công đoàn phường An Phú tổ chức chương trình

Tại chương trình, người lao động được tiếp cận nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp, từ cắt tóc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe răng miệng, bảo hiểm đến giới thiệu việc làm và hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chương trình tổ chức Hội thi “Tiếng hát Thanh niên công nhân” lần thứ I với 10 tiết mục dự thi. Hoạt động tạo không gian để công nhân thể hiện năng khiếu, chia sẻ đam mê văn nghệ và giao lưu sau giờ làm việc, góp phần bổ sung các hoạt động sinh hoạt tinh thần tại địa bàn.

Hoạt động tạo không gian để công nhân thể hiện năng khiếu, chia sẻ đam mê văn nghệ và giao lưu sau giờ làm việc

Kết nối cộng đồng công nhân tại các khu lưu trú

Các hoạt động chăm lo còn hướng đến sự kết nối giữa người lao động, chủ nhà trọ và địa phương. Qua đó, những người công nhân sinh sống tại các khu lưu trú có thêm cơ hội tham gia sinh hoạt cộng đồng, nhất là những người ít có điều kiện về quê trong dịp lễ, Tết.

Người lao động được tham gia các hoạt động hỗ trợ thiết thực như cắt tóc miễn phí

Bà Phạm Thị Tuyết Mai, người dân phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh bày tỏ rất vui khi có những chương trình tổ chức cho công nhân tại địa phương. Phường có nhiều hoạt động dành cho bà con, giúp công nhân có thêm cơ hội tham gia, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng nơi mình sinh sống.

Đồng thời, các chủ nhà trọ cũng góp phần kết nối hoạt động chăm lo đến người lao động đang thuê trọ.

Chúng tôi cũng hỗ trợ các anh chị công nhân ở trọ bằng những phần quà và hoạt động thiết thực. Với những người không có điều kiện về quê ăn Tết, khu lưu trú dự kiến tổ chức thêm các hoạt động sum vầy để mọi người có dịp gặp gỡ, cùng đón Tết. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ trọ Khu lưu trú văn hóa 59, phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh

Tiếp tục triển khai hoạt động chăm lo dịp Tết

Theo ông Đỗ Văn Phùng - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương, các chương trình đồng hành được phối hợp triển khai tại những phường có đông công nhân, bên cạnh kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Cụ thể, Trung tâm đang chuẩn bị chương trình “Xuân yêu thương” nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo trong dịp Tết.

Từ hỗ trợ sức khỏe, bảo hiểm, việc làm đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình tại phường An Phú góp phần mở rộng những hình thức đồng hành với thanh niên công nhân. Đây cũng là cơ sở để tổ chức Đoàn, Công đoàn và địa phương tiếp tục kết nối các nguồn lực, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng cộng đồng tại khu lưu trú.