Ngày hội Vì người nghèo vận động hơn 1 tỷ 561 triệu đồng

Đại diện Ban Tổ chức trao tận tay học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Ngày hội Vì người nghèo năm 2026 với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Tại ngày hội, tổng nguồn lực vận động chăm lo người nghèo đạt hơn 1 tỷ 561 triệu đồng. Kết quả này thể hiện sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo người nghèo, góp phần hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều hoạt động chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ban Tổ chức trao tặng các phần quà nhu yếu phẩm (gạo, mì gói) nhằm sẻ chia khó khăn với các hộ cận nghèo trên địa bàn xã

Dịp này, Ban Tổ chức trao 20 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ với tổng trị giá 100 triệu đồng, đồng thời tặng quà cho 15 hộ cận nghèo. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm sẻ chia khó khăn với người dân.

Bên cạnh việc trao học bổng và tặng quà, ngày hội còn chú trọng hỗ trợ phương tiện sinh kế cho các hộ khó khăn, giúp người dân có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Các gian hàng “Vì người nghèo” cũng được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, đồng thời lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chú trọng hỗ trợ sinh kế, hướng đến giảm nghèo bền vững

Gian hàng "Áo dài yêu thương" do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Giờ tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo xã Cần Giờ ghi nhận sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo người nghèo. Đồng thời, lãnh đạo địa phương đề nghị tiếp tục huy động nguồn lực, chú trọng hỗ trợ sinh kế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thông qua các hoạt động chăm lo thiết thực, Ngày hội Vì người nghèo năm 2026 không chỉ góp phần sẻ chia khó khăn với người dân mà còn phát huy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay xây dựng Cần Giờ ngày càng phát triển, nghĩa tình.