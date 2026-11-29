Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) vừa phối hợp cùng Công ty FAHASA tổ chức sự kiện ra mắt và mở bán 3 tập đầu tiên của bộ sách thiếu nhi trinh thám tương tác "Thám tử Siêu Mông". Sự kiện đánh dấu bước tiến thiết thực trong hợp tác xuất bản Việt - Nhật, đưa các ấn phẩm giáo dục giải trí chất lượng cao của Nhật Bản đến gần hơn với trẻ em Việt Nam.

Cận cảnh bộ sách trinh thám tương tác thiếu nhi "Thám tử Siêu Mông" phiên bản tiếng Việt do Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) phối hợp phát hành

Nhịp cầu hợp tác xuất bản và giao lưu văn hóa Việt - Nhật

Phiên bản tiếng Việt của bộ sách ra mắt ngay trong thời điểm bộ phim hoạt hình Thám tử Siêu Mông: Ngôi sao và Mặt trăng vừa khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 13/11/2026. Thay vì chỉ theo dõi cuộc phiêu lưu trên màn ảnh, các em nhỏ nay có thể trực tiếp tham gia tìm lời giải ngay trên từng trang sách.

Ông In Jaejun - Thành viên Ban Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) cho biết: "Không chỉ mang đến những phút giây giải trí thú vị, bộ truyện còn giúp các em thiếu nhi rèn luyện khả năng quan sát, tư duy logic, suy luận và giải quyết vấn đề thông qua những vụ án đầy sáng tạo, từ đó khơi gợi trí tò mò và niềm yêu thích đọc sách".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Yumioka Haruna - Lãnh sự, Trưởng Ban Văn hóa Giáo dục, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Nhật Bản phát triển sâu sắc, sự kiện hợp tác giữa Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát và Nhà xuất bản Poplar là nhịp cầu nối sống động thúc đẩy ngành xuất bản và văn hóa đọc hai nước. Bà kỳ vọng các đơn vị sẽ tiếp tục nhân rộng nhiều không gian đọc sách sáng tạo tại trường học, thư viện và nhà sách cộng đồng để nuôi dưỡng tình yêu sách cho thế hệ mầm non.

Không khí sự kiện ra mắt 3 tập đầu tiên của bộ truyện "Thám tử Siêu Mông" tại Nhà sách FAHASA Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

Đánh thức thói quen đọc sách chủ động từ góc nhìn chuyên gia

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình "Trò chuyện cùng chuyên gia giáo dục" với sự tham gia của hai Thạc sĩ Giáo dục học: cô Trần Thị Phương Anh và cô Nguyễn Hoàng Phương Thảo. Kết hợp hoạt động đọc sách và vui chơi tương tác, chương trình giúp phụ huynh cùng trẻ nhỏ khám phá giá trị giáo dục từ sách và hình thành thói quen đọc ngay từ sớm.

Đại diện Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP), Công ty FAHASA cùng các diễn giả, khách mời tại lễ ra mắt bộ sách

Chia sẻ về bí quyết giúp trẻ yêu thích việc đọc, Thạc sĩ Giáo dục học Trần Thị Phương Anh phân tích: "Điều quan trọng không nằm ở việc đứa trẻ đọc bao nhiêu cuốn sách mà là sự chủ động của con khi tìm đến sách. Có ba yếu tố hình thành thói quen đọc cho trẻ: đầu tiên khi trẻ còn nhỏ là vai trò đồng hành của cha mẹ; thứ hai là không gian thư viện, phòng đọc mời gọi tại nhà trường; và thứ ba là chọn đúng quyển sách phù hợp với đặc điểm, lứa tuổi, sở thích để việc đọc đến một cách tự nhiên".

Diễn giả chia sẻ kinh nghiệm đồng hành cùng trẻ hình thành thói quen đọc sách chủ động trong chương trình "Trò chuyện cùng chuyên gia giáo dục"

Đồng quan điểm về giá trị của trang sách giấy, Thạc sĩ Giáo dục học Nguyễn Hoàng Phương Thảo nhấn mạnh việc cầm trên tay một quyển sách truyền thống giúp trẻ có không gian chiêm nghiệm, đồng thời tạo sự gắn kết tự nhiên khi cùng đọc, cùng vui chơi và giải đố với bạn bè hoặc cha mẹ, qua đó hỗ trợ phát triển toàn diện nhiều kỹ năng sống.

Đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi hào hứng theo dõi hoạt động giao lưu và trải nghiệm sách tương tác tại sự kiện

Hiện 3 tập đầu tiên của bộ sách "Thám tử Siêu Mông" đã chính thức có mặt tại hệ thống Nhà sách FAHASA trên toàn quốc và các kênh phân phối chính thức của Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát.