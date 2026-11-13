Hình ảnh mascot Tiểu Tinh Cầu lần đầu xuất hiện, đánh dấu sự ra mắt của người bạn nhỏ đồng hành cùng dự án

Không đơn thuần là một buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc, sự kiện được tổ chức như một cuộc gặp gỡ để khách mời cùng lắng nghe, chia sẻ và nhìn lại những trải nghiệm của chính mình. Tại đây, hình ảnh mascot Tiểu Tinh Cầu lần đầu xuất hiện, đánh dấu sự ra mắt của người bạn nhỏ đồng hành cùng dự án. Sau màn xuất hiện của mascot, bác sĩ Phan Hoàng Hải trực tiếp mở mascot và giao lưu với khách mời, chia sẻ về ý tưởng cũng như những câu chuyện phía sau dự án.

Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Hoàng Hải giới thiệu dự án âm nhạc chữa lành “Tiểu Tinh Cầu”

"Tiểu Tinh Cầu": 5 ca khúc được kể qua 4 chương cảm xúc

"Tiểu Tinh Cầu" gồm 5 ca khúc được hình thành từ những câu chuyện, trải nghiệm và tâm tư mà bác sĩ Hải chia sẻ. Đồng hành cùng anh trong hành trình này là nhạc sĩ Trần Tuấn Kha - người đảm nhận sáng tác cả 5 ca khúc, chuyển hóa những chất liệu đời sống thành giai điệu và ca từ mang màu sắc riêng.

"Tiểu Tinh Cầu" gồm 5 ca khúc được hình thành từ những câu chuyện, trải nghiệm và tâm tư mà bác sĩ Hải chia sẻ

Dự án được sắp xếp thành 4 chương: Hiểu - Dừng - Chọn - Vui, tương ứng với những trạng thái và cột mốc cảm xúc mà mỗi người có thể trải qua trên hành trình trưởng thành.

Sau khi mở đầu bằng ca khúc "Nhỏ bé giữa hành tinh" như một lời mời gọi khán giả bước vào thế giới của Tiểu Tinh Cầu, dự án tiếp tục dẫn dắt người nghe đến chương Hiểu với ca khúc "Khi người lớn trưởng thành". Bài hát gợi mở những suy ngẫm về hành trình lớn lên, nơi trưởng thành không chỉ được đo bằng tuổi tác hay những trách nhiệm phải gánh vác, mà còn thể hiện qua khả năng thấu hiểu bản thân, cảm thông với người khác và nhìn nhận những trải nghiệm đã góp phần định hình con người mình. Bởi đôi khi, chỉ khi nhìn lại những điều đã đi qua, chúng ta mới nhận ra ý nghĩa của những bài học trên hành trình trưởng thành.

Với 5 ca khúc và 4 chương cảm xúc, “Tiểu Tinh Cầu” mở ra một hành trình để mỗi người có thể tìm thấy một phần câu chuyện của mình trong âm nhạc

Tiếp nối là chương Dừng với ca khúc "Cho phép mình dừng lại". Trong nhịp sống bận rộn, con người thường bị cuốn vào công việc, trách nhiệm và kỳ vọng từ xung quanh mà đôi khi quên mất việc lắng nghe chính mình. Một khoảng dừng không đồng nghĩa với từ bỏ hay trì hoãn, mà là cơ hội để nhận ra những cảm xúc đang hiện hữu, nhìn lại điều quan trọng và tiếp tục hành trình với sự chủ động hơn.

Ở chương Chọn, ca khúc "Biết mình nên ngó lơ" mở ra câu chuyện về cách mỗi người lựa chọn điều gì xứng đáng nhận được sự quan tâm. Thông điệp của ca khúc không cổ vũ sự thờ ơ, mà hướng đến khả năng phân biệt những điều cần lắng nghe với những nhận xét, ánh nhìn hay kỳ vọng không nhất thiết phải giữ trong lòng.

Thông qua chương này, dự án cũng đặt ra một vấn đề đáng suy ngẫm: làm thế nào để biết điều gì nên buông bỏ, điều gì cần đối diện? Tại buổi giới thiệu, chuyên gia tâm lý – Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang đã cùng khách mời trao đổi về ranh giới tâm lý lành mạnh, cũng như sự khác biệt giữa việc chủ động chọn lọc những tác động bên ngoài và né tránh những cảm xúc, vấn đề cần được giải quyết.

Khép lại hành trình là chương Vui, hướng người nghe đến việc tìm kiếm niềm vui và sự nhẹ nhõm từ những điều gần gũi trong cuộc sống. Bốn chương không tách rời nhau mà kết nối thành một hành trình cảm xúc: hiểu để biết mình đang ở đâu, dừng lại để lắng nghe, lựa chọn điều thực sự quan trọng và mở lòng đón nhận niềm vui.

Không gian âm nhạc tại "Tiểu Tinh Cầu" trở thành nơi mỗi người lắng nghe chính mình

Bên cạnh phần trình diễn các ca khúc, buổi trà chiều còn có những cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trần Tuấn Kha, ca sĩ Đinh Hương, Á hậu - MC Quản Hân, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà báo Lê Quỳnh Trâm, Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang và Thạc sĩ, Bác sĩ Hà Thanh Đạt. Những chủ đề về trưởng thành, trải nghiệm cá nhân, cảm xúc và cách mỗi người đối diện với cuộc sống được mở ra qua nhiều góc nhìn khác nhau.

Một trong những hoạt động đáng chú ý của chương trình là viết postcard. Trên bàn tiệc, ban tổ chức chuẩn bị những tấm thiệp đi kèm lời bài hát và các câu hỏi gợi mở như: "Lần cuối tôi thật sự dừng lại là khi nào?", "Điều gì là điều tôi muốn lựa chọn và chăm sóc?" hay "Lúc lòng nhiều sóng gió, tôi mong được nghe điều gì?". Khách mời được mời viết xuống suy nghĩ, cảm xúc, những điều muốn buông bỏ hoặc lời động viên dành cho chính mình.

Một số tấm postcard được lựa chọn ngẫu nhiên để chia sẻ tại chương trình, tạo nên những khoảnh khắc kết nối giữa người tham dự. Hoạt động này cũng thể hiện tinh thần mà "Tiểu Tinh Cầu" hướng đến: âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc đối thoại với bản thân và sự đồng cảm giữa con người với nhau.

Bác sĩ Phan Hoàng Hải tự tin thể hiện ca khúc của mình, lan tỏa những thông điệp về cảm xúc và sự thấu hiểu qua âm nhạc

Sau buổi giới thiệu ngày 11/11, dự án "Tiểu Tinh Cầu" sẽ tiếp tục được lan tỏa thông qua các hoạt động âm nhạc và nội dung truyền thông. Đặc biệt, đêm nhạc chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 2/12/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, nơi bác sĩ Phan Hoàng Hải sẽ tiếp tục đưa những câu chuyện và thông điệp của dự án đến gần hơn với khán giả.

Với 5 ca khúc và 4 chương cảm xúc, "Tiểu Tinh Cầu" mở ra một hành trình để mỗi người có thể tìm thấy một phần câu chuyện của mình trong âm nhạc. Đó có thể là một lời nhắc nhở hãy thấu hiểu bản thân hơn, cho phép mình nghỉ ngơi khi cần thiết, biết chọn lọc những điều đáng giữ lại và trân trọng niềm vui từ những điều bình dị.



