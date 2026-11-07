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Tha thứ vì con hay kiên định với lựa chọn của bản thân? | Ai đúng ai sai

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Tại Tập 7 Ai đúng ai sai nói đến câu chuyện sau 8 năm một mình nuôi con vì chồng cũ rời bỏ hai mẹ con, chị Hương bất ngờ đối diện lời đề nghị hàn gắn từ anh Tiến. Trong khi bé Nhi tha thiết mong cha mẹ trở về bên nhau, chị vẫn day dứt trước những tổn thương chưa thể nguôi ngoai.

Giữa mong ước của con và vết thương chưa lành

Sau 8 năm một mình nuôi con, chị Hương không dễ dàng đón nhận lời đề nghị làm lại từ đầu của chồng cũ. Quãng thời gian thiếu vắng người cha đã để lại nhiều khoảng trống trong cuộc sống của bé Nhi nhưng với người mẹ, đó cũng là 8 năm tự mình gánh vác trách nhiệm, vượt qua khó khăn và đối diện với những tổn thương trong hôn nhân.

Tha thứ vì con hay kiên định với lựa chọn của bản thân? | Ai đúng ai sai 2 - Ảnh 1.
Tha thứ vì con hay kiên định với lựa chọn của bản thân? | Ai đúng ai sai 2 - Ảnh 2.
Tha thứ vì con hay kiên định với lựa chọn của bản thân? | Ai đúng ai sai 2 - Ảnh 3.
Tha thứ vì con hay kiên định với lựa chọn của bản thân? | Ai đúng ai sai 2 - Ảnh 4.

Sau 8 năm một mình nuôi con, chị Hương không dễ dàng đón nhận lời đề nghị làm lại từ đầu

Trong khi đó, bé Nhi, 16 tuổi, mong muốn cha mẹ có thể hàn gắn để gia đình trở lại như trước. Những giọt nước mắt và lời thỉnh cầu của con khiến chị Hương thêm khó xử. Chị hiểu con cần tình cảm và sự hiện diện của cha, nhưng điều đó không đồng nghĩa những chuyện đã qua có thể dễ dàng bỏ lại phía sau.

Đây cũng là điểm khiến tình huống trở nên nhiều cảm xúc: mong muốn của con là điều người mẹ cần lắng nghe, song những tổn thương và giới hạn của bản thân chị cũng cần được tôn trọng. Một quyết định đưa ra chỉ vì áp lực hay cảm giác có lỗi có thể chưa phải nền tảng phù hợp để xây dựng lại mối quan hệ.

Tha thứ không đồng nghĩa phải quay lại

Nếu tiếp tục giữ khoảng cách, liệu chị có khiến con mất đi cơ hội gần gũi với cha? Nhưng nếu đồng ý quay lại khi niềm tin chưa được khôi phục, liệu gia đình có thực sự tìm được sự bình yên mà bé Nhi mong muốn?

Thực tế, việc hàn gắn sau đổ vỡ không thể chỉ dựa trên lời hứa hay mong muốn nhất thời. Người từng gây tổn thương cần thể hiện trách nhiệm bằng hành động cụ thể, sự kiên trì và thay đổi đủ lâu để xây dựng lại niềm tin. Đồng thời, người bị tổn thương cũng có quyền lựa chọn thời điểm, giới hạn và cách thức kết nối phù hợp với mình.

Tha thứ vì con hay kiên định với lựa chọn của bản thân? | Ai đúng ai sai 2 - Ảnh 5.
Tha thứ vì con hay kiên định với lựa chọn của bản thân? | Ai đúng ai sai 2 - Ảnh 6.

 Cuộc trò chuyện giữa mẹ và con hé lộ những cảm xúc, giằng co chưa thể nói thành lời

Câu chuyện trong Ai đúng ai sai vì thế không đơn thuần đặt chị Hương trước hai lựa chọn tha thứ hay từ chối. Điều quan trọng hơn là người lớn cần phân biệt giữa việc duy trì mối quan hệ cha con và quyết định tiếp tục đời sống hôn nhân. Bé Nhi có thể được yêu thương, quan tâm bởi cả cha lẫn mẹ mà không nhất thiết phải chứng kiến cha mẹ quay lại với nhau.

Qua tình huống của chị Hương và bé Nhi, chương trình gợi nhắc rằng hạnh phúc của con trẻ cần được vun đắp bằng sự yêu thương và trách nhiệm của người lớn. Nhưng để có một mái ấm bình yên, không ai nên phải đánh đổi cảm xúc và sự an toàn của bản thân bằng một quyết định xuất phát từ áp lực.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/3FwK7zX19Xg?si=fdE41KVgYB2DzYy8

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