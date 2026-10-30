CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Ai đúng ai sai 2 - Tập 6

Show nổi bật
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Trong tập 6 Ai đúng ai sai mùa 2, anh Tiến giả vờ bị thương để tìm cơ hội hàn gắn với chị Hương sau 8 năm xa cách. Tuy nhiên, màn dàn dựng khiến chị Hương tức giận vì lòng tốt bị lợi dụng. Liệu anh Tiến có thể lấy lại niềm tin từ người cũ?

Chiêu trò tiếp cận khiến người cũ thêm thất vọng

Ai đúng ai sai 2 - Tập - Ảnh 1.
Ai đúng ai sai 2 - Tập - Ảnh 2.
Ai đúng ai sai 2 - Tập - Ảnh 3.

Chị Hương tận tình chăm sóc anh Tiến khi tưởng anh bị thương nhưng lập tức nổi giận khi phát hiện mình bị lừa dối

Thấy anh Tiến ngã xe trước cổng nhà, chị Hương không đành lòng bỏ mặc mà dìu anh vào nhà sơ cứu, còn chu đáo mang thức ăn sang chăm sóc. Thế nhưng, khi phát hiện vết thương ở chân chỉ là màn dàn dựng, chị Hương vô cùng tức giận. Với chị, những tổn thương từ cuộc hôn nhân đã qua không thể được xóa nhòa bằng một chiêu trò. Chị kiên quyết yêu cầu anh Tiến không tiếp tục xuất hiện làm phiền cuộc sống của hai mẹ con.

Khánh Tiên Leona và Trung Tín tranh luận trái chiều

Tại studio, Khánh Tiên Leona phần nào cảm thông với nỗ lực tiếp cận người cũ của anh Tiến, cho rằng anh đang cố gắng tìm cơ hội hàn gắn. Trong khi đó, Trung Tín nhấn mạnh rằng những tổn thương kéo dài suốt 8 năm chỉ có thể được bù đắp bằng sự chân thành. Việc tiếp tục lừa dối có thể khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Ai đúng ai sai 2 - Tập - Ảnh 4.
Ai đúng ai sai 2 - Tập - Ảnh 5.

Khánh Tiên Leona và Trung Tín đưa ra hai góc nhìn khác nhau về cơ hội hàn gắn và vai trò của sự chân thành trong tình cảm

Hai góc nhìn mở ra câu hỏi đáng suy ngẫm: Đâu là ranh giới giữa sự kiên trì theo đuổi tình cảm và việc không tôn trọng quyết định của đối phương?

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/eCzfIzWIDN4?si=DV7mULytEtg9DoBS

Danh sách tập

Khánh Tiên Leona bất bình: Đừng biến gia đình thành lý do cho sự thất bại | Ai đúng ai sai 2

Khánh Tiên Leona bất bình: Đừng biến gia đình thành lý do cho sự thất bại | Ai đúng ai sai 2

Show nổi bật 12:45 17/10/2026

(HTV) - Trong tập 22 chương trình Ai đúng ai sai 2, MC Khánh Tiên Leona và Trung Tính đưa ra những góc nhìn khác nhau về người chồng rời bỏ gia đình vì áp lực kinh tế. Cuộc tranh luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của mỗi người khi hôn nhân đối diện với khó khăn.

Chồng cũ muốn bù đắp sau 8 năm, người vợ thẳng thắn: "Thứ mẹ con tôi cần chưa bao giờ là tiền của anh" | Ai đúng ai sai 2

Chồng cũ muốn bù đắp sau 8 năm, người vợ thẳng thắn: "Thứ mẹ con tôi cần chưa bao giờ là tiền của anh" | Ai đúng ai sai 2

Show nổi bật 11:39 17/10/2026

(HTV) - Trong tập 22 chương trình Ai đúng ai sai 2, cuộc gặp lại giữa Hương và Tiến sau 8 năm xa cách trở thành màn đối thoại đáng chú ý khi người chồng muốn dùng tiền bạc để bù đắp quá khứ, còn người vợ khẳng định điều mẹ con cô cần là sự đồng hành và trách nhiệm.

“Chú có thể làm ba của con không?” - Lời ngỏ khiến người xem nghẹn lòng | Ai đúng ai sai 2

“Chú có thể làm ba của con không?” - Lời ngỏ khiến người xem nghẹn lòng | Ai đúng ai sai 2

Show nổi bật 17:00 10/10/2026

(HTV) - Từ những phản ứng gay gắt ban đầu đến lời ngỏ đầy yêu thương, cô con gái trong tập 3 Ai Đúng Ai Sai 2 đã khiến khán giả xúc động khi chủ động mở lòng, trao cho chú Hùng cơ hội trở thành một phần trong gia đình mình.

Con gái bật khóc, mong mẹ một lần sống cho hạnh phúc của chính mình | Ai đúng ai sai 2

Con gái bật khóc, mong mẹ một lần sống cho hạnh phúc của chính mình | Ai đúng ai sai 2

Show nổi bật 16:00 10/10/2026

(HTV) - Sau nhiều năm dành trọn tình yêu và sự hy sinh cho con gái, người mẹ đơn thân cuối cùng cũng nhận được sự ủng hộ để mở lòng với hạnh phúc riêng. Khoảnh khắc hai mẹ con trải lòng trong tập 3 Ai Đúng Ai Sai 2 khiến người xem xúc động bởi tình yêu thương và sự thấu hiểu dành cho nhau.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là một tô cháo nóng | Ai đúng ai sai 2

Hạnh phúc đôi khi chỉ là một tô cháo nóng | Ai đúng ai sai 2

Show nổi bật 15:00 10/10/2026

(HTV) - Không cần những lời yêu hoa mỹ, chú Hùng chỉ mong được nấu cho cô Lan tô cháo nóng, vắt ly nước cam mỗi khi đau ốm. Câu chuyện trong tập 3 Ai Đúng Ai Sai 2 lay động người xem bởi tình yêu chân thành, giản dị và niềm hạnh phúc khi tuổi xế chiều vẫn còn có một người để thương yêu, chăm sóc.

Ai đúng ai sai 2 - Tập 3

Ai đúng ai sai 2 - Tập 3

Show nổi bật 21:34 08/10/2026

(HTV) - Tập 3 “Ai Đúng Ai Sai 2” đưa khán giả đến với câu chuyện tình cảm tuổi xế chiều của cô Lan và chú Hùng. Từ sự phản đối của người con đến khoảnh khắc chủ động mở lòng, câu chuyện gợi nhắc về quyền được yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc của cha mẹ sau những năm tháng dành trọn cho gia đình.

Nỗi trăn trở tình cảm tuổi xế chiều: Khi con cái cấm đoán vì lo sợ “già nuôi già” | Ai đúng ai sai

Nỗi trăn trở tình cảm tuổi xế chiều: Khi con cái cấm đoán vì lo sợ “già nuôi già” | Ai đúng ai sai

Văn hóa - Giải trí 10:00 03/10/2026

(HTV) - Ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một người để sẻ chia và nương tựa. Nhưng với cô Lan và chú Hùng, mong muốn giản dị ấy lại vấp phải sự ngăn cản từ chính người thân, khi quan niệm “già nuôi già” trở thành rào cản trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

Trăn trở tình yêu tuổi xế chiều | Ai đúng ai sai - Tập 2

Trăn trở tình yêu tuổi xế chiều | Ai đúng ai sai - Tập 2

Show nổi bật 08:00 03/10/2026

(HTV) - Chủ đề “Sợ yêu” ở người lớn tuổi mang đến những góc nhìn thực tế, lắng đọng về tình yêu, gia đình và định kiến xã hội trong tập 2 “Ai đúng ai sai 2”, vừa phát sóng trên HTV7.

Lan tỏa tinh thần yêu nghề, mến trẻ từ Trường Tiểu học Thắng Nhì

Giáo dục 20:08 27/10/2025

(HTV) - Trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước, cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Tổ trưởng khối 5 Trường Tiểu học Thắng Nhì (phường Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu), là tấm gương sáng của tinh thần tận tụy, sáng tạo và hết lòng vì học sinh.

Tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại phường Tăng Nhơn Phú

Tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại phường Tăng Nhơn Phú

Xã hội 18:09 27/10/2025

(HTV) - Sáng 26/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các chương trình khác