Ai đúng ai sai 2 - Tập 6

Chiêu trò tiếp cận khiến người cũ thêm thất vọng

Chị Hương tận tình chăm sóc anh Tiến khi tưởng anh bị thương nhưng lập tức nổi giận khi phát hiện mình bị lừa dối

Thấy anh Tiến ngã xe trước cổng nhà, chị Hương không đành lòng bỏ mặc mà dìu anh vào nhà sơ cứu, còn chu đáo mang thức ăn sang chăm sóc. Thế nhưng, khi phát hiện vết thương ở chân chỉ là màn dàn dựng, chị Hương vô cùng tức giận. Với chị, những tổn thương từ cuộc hôn nhân đã qua không thể được xóa nhòa bằng một chiêu trò. Chị kiên quyết yêu cầu anh Tiến không tiếp tục xuất hiện làm phiền cuộc sống của hai mẹ con.

Khánh Tiên Leona và Trung Tín tranh luận trái chiều

Tại studio, Khánh Tiên Leona phần nào cảm thông với nỗ lực tiếp cận người cũ của anh Tiến, cho rằng anh đang cố gắng tìm cơ hội hàn gắn. Trong khi đó, Trung Tín nhấn mạnh rằng những tổn thương kéo dài suốt 8 năm chỉ có thể được bù đắp bằng sự chân thành. Việc tiếp tục lừa dối có thể khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Khánh Tiên Leona và Trung Tín đưa ra hai góc nhìn khác nhau về cơ hội hàn gắn và vai trò của sự chân thành trong tình cảm

Hai góc nhìn mở ra câu hỏi đáng suy ngẫm: Đâu là ranh giới giữa sự kiên trì theo đuổi tình cảm và việc không tôn trọng quyết định của đối phương?

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/eCzfIzWIDN4?si=DV7mULytEtg9DoBS