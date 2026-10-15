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Bé Mai Anh làm “chỉ huy”, phối hợp ăn ý cùng mẹ Hải Yến | Tranh tài đọ sức 2

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Mẹ con Hải Yến – Mai Anh của đội Gấu Misa gây thích thú với màn phối hợp ăn ý trong thử thách “Cần câu vạn năng” tại tập 4 Tranh tài đọ sức 2. Với sự tự tin và nhanh trí, bé Mai Anh làm “chỉ huy”, giúp hai mẹ con vượt qua thử thách và giành 150 điểm từ chú mực siêu cấp.

Mẹ con “ba chân hai người” vượt chướng ngại vật

Bước vào vòng 2 mang tên “Đọ Sức”, mẹ con Hải Yến - Mai Anh phải chinh phục thử thách “Cần câu vạn năng” với yêu cầu vừa di chuyển theo kiểu “hai người ba chân”, vừa giữ thăng bằng chiếc nón bảo hiểm có gắn cần câu để thu thập những chú mực.

Bé Mai Anh làm “chỉ huy”, phối hợp ăn ý cùng mẹ Hải Yến | Tranh tài đọ sức 2 - Ảnh 1.
Bé Mai Anh làm “chỉ huy”, phối hợp ăn ý cùng mẹ Hải Yến | Tranh tài đọ sức 2 - Ảnh 2.
Bé Mai Anh làm “chỉ huy”, phối hợp ăn ý cùng mẹ Hải Yến | Tranh tài đọ sức 2 - Ảnh 3.

Thử thách đòi hỏi cả hai phải phối hợp ăn ý trong từng bước chân

Chỉ cần một người di chuyển lệch nhịp, chiếc nón có thể chao đảo, khiến hành trình đưa mực về đích trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, thay vì lúng túng trước chướng ngại vật, bé Mai Anh nhanh chóng thể hiện sự tự tin khi chủ động hô nhịp “1-2, 1-2” để mẹ Hải Yến bước theo. Tiếng hô dứt khoát của cô bé giúp hai mẹ con điều chỉnh nhịp di chuyển, giữ thăng bằng và vượt qua từng đoạn đường một cách nhịp nhàng.

Sự ăn ý giữa hai mẹ con trở thành điểm nhấn của phần thi. Trong khi mẹ Hải Yến tập trung phối hợp cùng con, Mai Anh lại cho thấy khả năng quan sát và tinh thần chủ động, biến thử thách tưởng chừng khó nhằn thành màn vận động đầy hào hứng.

Bé Mai Anh ghi điểm với sự nhanh trí

Sau khi đưa được chú mực về đích, hai mẹ con tiếp tục đối mặt với câu hỏi đố vui từ MC Hoàng Rapper. Không chỉ phối hợp tốt trong phần vận động, bé Mai Anh còn bình tĩnh tham gia giải câu đố, giúp đội Gấu Misa ghi trọn 150 điểm từ chú mực siêu cấp.

Bé Mai Anh làm “chỉ huy”, phối hợp ăn ý cùng mẹ Hải Yến | Tranh tài đọ sức 2 - Ảnh 4.
Bé Mai Anh làm “chỉ huy”, phối hợp ăn ý cùng mẹ Hải Yến | Tranh tài đọ sức 2 - Ảnh 5.
Bé Mai Anh làm “chỉ huy”, phối hợp ăn ý cùng mẹ Hải Yến | Tranh tài đọ sức 2 - Ảnh 6.
Bé Mai Anh làm “chỉ huy”, phối hợp ăn ý cùng mẹ Hải Yến | Tranh tài đọ sức 2 - Ảnh 7.

Màn thể hiện của Mai Anh cho thấy sự kết hợp giữa tinh thần đồng đội, khả năng ứng biến và sự tự tin của một thành viên nhí

Từ việc chủ động hô nhịp cho mẹ đến chinh phục câu hỏi, cô bé góp phần quan trọng giúp đội Gấu Misa tạo lợi thế trong cuộc tranh tài.

Qua thử thách “Cần câu vạn năng”, Tranh tài đọ sức 2 mang đến những khoảnh khắc giải trí vui nhộn, đồng thời tôn vinh sự đồng hành giữa cha mẹ và con cái. Đôi khi, để cùng nhau vượt qua một thử thách, điều quan trọng không chỉ là sức lực hay sự khéo léo, mà còn là biết lắng nghe, tin tưởng và phối hợp với nhau.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/c423HTBmmS0?si=9ybhPRnvRgyUX2bJ

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