Tảng đá lớn bất ngờ sạt lở, rơi trúng cô giáo ở Lào Cai

Sáng 14/11, Lãnh đạo UBND xã Mường Khương (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 6 giờ 25 phút cùng ngày, tại km182+300 quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Mường Khương, xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc, một cô giáo bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Lê Đức)

"Vào thời gian trên, một nữ giáo viên điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 4D thì bị một khối đất đá từ taluy dương trượt xuống mặt đường, đè trúng. Vụ sạt lở khiến cô giáo bị thương nhẹ ở lưng. Nạn nhân đã được đưa đi sơ cứu", vị lãnh đạo nói.

Sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Lào Cai) đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn, hạn chế ùn tắc và phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình khắc phục sự cố.

Sự việc khiến cô giáo đi xe máy bị thương (Ảnh: Lê Đức)

Đến khoảng 8 giờ, các phương tiện có thể lưu thông bước đầu qua khu vực trên, dự kiến khoảng 8 giờ 30 phút đến 9 giờ cùng ngày sẽ cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt đường.

Nguồn: Báo Dân trí