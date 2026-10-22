Tạm đình chỉ giảng dạy 2 giáo viên mầm non có hành vi đánh trẻ

Ngày 22/10, thông tin từ UBND xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đã có báo cáo kết quả xác minh vụ việc 2 giáo viên tại phân hiệu Lộc Tân, Trường Mầm non Hậu Lộc có hành vi tác động vào 1 học sinh trong lớp học.

Theo báo cáo của UBND xã Hậu Lộc, sự việc xảy ra khoảng 9 giờ ngày 16/10, tại lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi, phân hiệu Lộc Tân. Thời điểm này, các cháu đang tham gia hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng mẹ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong giờ học, do cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài, cô giáo N.T.B., giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động hai lần vào người cháu. Giáo viên này còn có lời nói thiếu chuẩn mực. Cùng thời điểm, cô giáo N.T.T.L., người cùng phụ trách lớp, cũng dùng tay tác động 2 lần vào cháu.

Theo kết quả xác minh, cô N.T.T.L. là người trực tiếp quay video giờ học để làm tư liệu và gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sau đó, người thân của gia đình học sinh lấy video đăng lên mạng xã hội vào sáng 21/10. Đoạn video thu hút sự quan tâm của dư luận.

Khoảng 7 giờ đến 8 giờ ngày 21/10, người thân và mẹ cháu T.T.L. đến trường gặp 2 giáo viên, phản ánh nội dung video. Sau khi nghe ý kiến gia đình, cả 2 giáo viên giải thích, nhận trách nhiệm và xin lỗi.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, 2 giáo viên tiếp tục đến nhà học sinh thăm hỏi, xin lỗi trực tiếp. Theo báo cáo, mẹ cháu đồng ý bỏ qua sự việc do các bên là người cùng làng, đồng thời vẫn cho con tiếp tục theo học tại lớp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hậu Lộc chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Công an xã làm việc với ban giám hiệu và các giáo viên liên quan. Chiều 21/10, UBND xã tổ chức cuộc họp để xem xét, chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Đình chỉ giảng dạy đối với 2 giáo viên có hành động đánh học sinh (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp)

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy sức khỏe, tâm lý cháu T.T.L. ổn định, cơ thể không có vết bầm tím hoặc thương tích.

Ngày 21/10, Trường Mầm non Hậu Lộc ban hành hai quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô N.T.B. và cô N.T.T.L., thời gian từ ngày 21/10 đến hết ngày 27/10.

UBND xã yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xác định mức độ vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Đồng thời, nhà trường phải tăng cường kiểm tra đạo đức nhà giáo, bảo đảm an toàn thể chất, tinh thần cho học sinh, không gây áp lực đối với trẻ, gia đình và người cung cấp thông tin.

UBND xã Hậu Lộc cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý vụ việc dựa trên kết quả xác minh toàn diện và mức độ sai phạm.

Nguồn: Báo Lao Động



