Tai nạn tàu hỏa tại Ai Cập, ít nhất 132 người thương vong

Tai nạn xảy ra tại quận Al-Ayyat, cách các kim tự tháp Giza nổi tiếng hơn 50 km. Một đoàn tàu chở khách tông vào đuôi đoàn tàu khác, khiến đoàn tàu này trật khỏi đường ray.

Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu tại tỉnh Giza, Ai Cập, ngày 8/11

Theo Bộ Y tế Ai Cập, lái tàu nằm trong số những người thiệt mạng. Hơn 70 nạn nhân đã được xuất viện sau khi điều trị.

Asmaa Gharib, một trong những người sống sót, cho biết hành khách rơi vào trạng thái hoảng loạn khi tai nạn xảy ra. Bụi dày đặc khiến mọi người khó thở, trong khi ghế ngồi đổ sập. Các nạn nhân sau đó được kéo ra khỏi toa tàu.

Các toa tàu bị hư hỏng sau vụ tai nạn khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 125 người bị thương

Sau vụ việc, Cơ quan Đường sắt Ai Cập đã điều động các đội cứu hộ cùng cần cẩu đến hiện trường để di dời những toa tàu hư hỏng, sớm khôi phục hoạt động vận hành.

Người dân tập trung theo dõi công tác cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Ai Cập

Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo triển khai công tác cứu thương, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.