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Thế giới

Tai nạn tàu hỏa Tây Ban Nha gây ra 68 người thiệt mạng, 100 người bị thương

XUÂN TUẤN, HUY PHONG, MINH KHANG
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(HTV) - Tai nạn tàu hỏa Tây Ban Nha ngày 28/10 khiến 68 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương sau khi hai đoàn tàu va chạm. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn hệ thống đường sắt nước này.

Vụ va chạm khiến nhiều toa tàu lật nhào

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Tây Ban Nha ngày 28/10 khiến 68 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Đây là thảm kịch đường sắt lớn thứ hai tại quốc gia này trong chưa đầy một năm, tiếp tục đặt ra những câu hỏi về khả năng bảo đảm an toàn trên các tuyến đường sắt huyết mạch.

Tai nạn tàu hỏa Tây Ban Nha gây ra 68 người thiệt mạng, 100 người bị thương - Ảnh 1.

Nhiều toa tàu bị lật nghiêng, biến dạng sau vụ tai nạn đường sắt tại Tây Ban Nha

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết một đoàn tàu tốc hành đang di chuyển đã phải dừng lại theo lệnh của đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt do sự cố tín hiệu.

Tuy nhiên, trong lúc đoàn tàu vẫn đứng yên, một đoàn tàu cao tốc khác tiếp cận từ phía sau và đâm vào đoàn tàu phía trước với tốc độ cao. Cú va chạm khiến nhiều toa tàu bị lật, hư hỏng nặng và biến dạng.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, tiếp cận những toa tàu bị hư hỏng và triển khai công tác cứu nạn giữa các mảnh vỡ.

Tai nạn tàu hỏa Tây Ban Nha qua lời kể của nạn nhân

Một người có mặt trên đoàn tàu dừng trước thời điểm va chạm bày tỏ sự bàng hoàng khi nhắc lại diễn biến vụ tai nạn.

Tai nạn tàu hỏa Tây Ban Nha gây ra 68 người thiệt mạng, 100 người bị thương - Ảnh 2.

Các toa tàu nằm ngổn ngang tại hiện trường sau vụ va chạm nghiêm trọng

Lời kể của nạn nhân đặt ra câu hỏi về việc truyền đạt thông tin giữa hệ thống điều hành và các đoàn tàu đang lưu thông trên cùng tuyến đường.

Đặc biệt, khoảng thời gian đoàn tàu dừng trước khi xảy ra va chạm là chi tiết cần được đối chiếu với dữ liệu vận hành. Việc xác định chính xác quá trình truyền tín hiệu, nhận lệnh và di chuyển của các đoàn tàu có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ nguyên nhân sự cố.

An toàn đường sắt Tây Ban Nha tiếp tục bị đặt dấu hỏi

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh hệ thống đường sắt Tây Ban Nha từng ghi nhận một thảm kịch nghiêm trọng khác vào đầu năm nay trên cùng tuyến đường huyết mạch.

Tai nạn tàu hỏa Tây Ban Nha gây ra 68 người thiệt mạng, 100 người bị thương - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ và nhân viên chức năng tập trung làm việc giữa các mảnh vỡ tại hiện trường

Vì vậy, tai nạn mới nhất tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về mức độ đầu tư, chất lượng bảo trì và khả năng vận hành an toàn của hạ tầng đường sắt.

Mặc dù sự cố tín hiệu được xác định là một diễn biến trước vụ va chạm, nguyên nhân đầy đủ và trách nhiệm của các bên vẫn cần được làm rõ thông qua điều tra.

Tai nạn tàu hỏa Tây Ban Nha gây ra 68 người thiệt mạng, 100 người bị thương - Ảnh 4.

Đầu một đoàn tàu cao tốc tại khu vực xảy ra vụ va chạm đường sắt ở Tây Ban Nha

Đồng thời, việc liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng khiến công tác bảo trì và giám sát hệ thống đường sắt trở thành vấn đề được quan tâm. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở để đánh giá các điểm yếu trong quy trình vận hành và những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn.

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