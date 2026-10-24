Hiện trường vụ tai nạn xe tải và xe đầu kéo trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành khiến phụ xe tử vong - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngày 24/10, cơ quan chức năng Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 10 ngày 23/10, tại Km27+200 thuộc địa phận phường Long Thành, TP. Đồng Nai đã xảy ra tai nạn giữa xe tải mang biển kiểm soát 74H-006.xx và xe đầu kéo biển kiểm soát 83H-014.xx.

Vụ tai nạn làm chắn ngang 2 làn xe chạy.

Ghi nhận tại hiện trường, 1 phụ xe tải bị thương nặng được xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành và tử vong sau đó.

Xe tải bị biến dạng phần đầu xe, xe đầu kéo bị hư hỏng phần đuôi.

Lực lượng tuần tra phối hợp với các đơn vị xử lý vụ tai nạn và giải phóng hiện trường vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 24/10.

Nguồn: Báo Lao động