Taekwondo TP. Hồ Chí Minh khẳng định bản lĩnh ở nội dung quyền đôi nam nữ

Ngày 25/11, tại Nhà thi đấu TDTT phường An Hội Đông, môn Taekwondo bước vào ngày tranh tài đầu tiên với 5 nội dung quyền. Các nội dung gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Tâm điểm chú ý là phần thi chung kết quyền đôi nam nữ của võ sĩ Châu Tuyết Vân và đồng đội Hồ Thanh Ân. Với hai bài quyền Taeback và quyền sáng tạo, bộ đôi TP. Hồ Chí Minh thể hiện phong độ thuyết phục.

Cả hai đạt tổng điểm 86.499, qua đó xuất sắc giành HCV

Huy chương bạc (HCB) thuộc về đôi Nguyễn Thùy Trâm - Đặng Thành Long của Hà Nội. Hai tấm Huy chương đồng (HCĐ) lần lượt được trao cho đôi Tấn Đạt - Cẩm Giang của Vĩnh Long và đôi Hồng Nhung - Thanh Phụng của đoàn Quân đội.

Taekwondo TP. Hồ Chí Minh đã có ngày thi đấu ấn tượng

Chia sẻ sau chiến thắng, Châu Tuyết Vân cho biết đây là kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc thứ năm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tấm HCV lần này mang ý nghĩa đặc biệt với nữ võ sĩ.

"Ở kỳ Đại hội cách đây 4 năm, Vân đã không thể giành HCV ở nội dung này. Vì vậy, hôm nay, đại diện cho đoàn chủ nhà TP. Hồ Chí Minh, Vân cùng đồng đội đã rất quyết tâm và nỗ lực cao nhất. Tấm HCV này có ý nghĩa vô cùng lớn với Vân", Châu Tuyết Vân chia sẻ.

Taekwondo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi dấu ấn với HCB quyền cá nhân nữ

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, Taekwondo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có thêm thành tích ở nội dung quyền cá nhân nữ. Võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang, em gái ruột của Châu Tuyết Vân, xuất sắc giành HCB với 81.999 điểm.

Châu Ngọc Tuyết Sang (ngoài cùng bên trái) từng giành HCB ASIAD ở nội dung đối kháng ảo. Thành tích lần này tiếp tục bổ sung vào bảng thành tích của đội tuyển Taekwondo TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội

Với một HCV và một HCB trong ngày ra quân, Taekwondo TP. Hồ Chí Minh có khởi đầu tích cực. Đặc biệt, chiến thắng của Châu Tuyết Vân và Hồ Thanh Ân góp phần tạo thêm động lực cho các võ sĩ chủ nhà trong những ngày tranh tài tiếp theo.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://youtu.be/56gPr7SwN5o?si=LDVqTa5KU2B78xer



