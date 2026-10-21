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Thể thao

Stefanos Tsitsipas vượt thử thách, giành vé vào vòng 2 Almaty mở rộng

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Hạt giống số 7 Stefanos Tsitsipas khởi đầu hành trình tại giải quần vợt Almaty mở rộng bằng chiến thắng ba set trước Aleksandar Kovacevic của Mỹ. Tay vợt người Hy Lạp phải trải qua hơn hai giờ thi đấu căng thẳng mới giành quyền đi tiếp, trong khi Terence Atmane của Pháp cũng có chiến thắng thuyết phục để tiến sâu tại giải.

Tsitsipas thắng sau màn rượt đuổi căng thẳng

Stefanos Tsitsipas đã trải qua trận đấu không dễ dàng trước Aleksandar Kovacevic. Ở set đầu tiên, hai tay vợt thi đấu giằng co, liên tục bám đuổi về điểm số và không tạo được khoảng cách đủ lớn để định đoạt set đấu trong thời gian thi đấu chính thức.

Bước vào loạt tie-break, Tsitsipas và Kovacevic tiếp tục tạo nên màn so tài căng thẳng. Tay vợt người Hy Lạp cuối cùng giành chiến thắng 11-9, qua đó vượt lên dẫn trước sau set đấu kéo dài với tỷ số 7-6.

Stefanos Tsitsipas vượt thử thách, giành vé vào vòng 2 Almaty mở rộng - Ảnh 1.
Stefanos Tsitsipas vượt thử thách, giành vé vào vòng 2 Almaty mở rộng - Ảnh 2.
Stefanos Tsitsipas vượt thử thách, giành vé vào vòng 2 Almaty mở rộng - Ảnh 3.

Stefanos Tsitsipas thi đấu tại giải quần vợt Almaty mở rộng ở Kazakhstan. Ảnh: Ban tổ chức giải

Tuy nhiên, Kovacevic nhanh chóng đáp trả trong set thứ hai. Tay vợt người Mỹ cải thiện khả năng triển khai lối chơi, tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 6-3, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và buộc đối thủ phải bước vào set quyết định.

Ở set thứ ba, Tsitsipas lấy lại sự chủ động, duy trì sức ép và giành chiến thắng 6-3. Chung cuộc, hạt giống số 7 vượt qua Kovacevic với tỷ số 7-6, 3-6, 6-3 sau 2 giờ 1 phút thi đấu.

Chiến thắng giúp Tsitsipas tiếp tục hành trình tại Almaty mở rộng. Ở vòng đấu tiếp theo, tay vợt người Hy Lạp sẽ đối đầu Mikhail Kukushkin của Kazakhstan. Sự cổ vũ từ khán giả chủ nhà được dự báo sẽ tạo thêm thử thách cho Tsitsipas trong mục tiêu tiến sâu tại giải.

Terence Atmane giành chiến thắng sau hai set

Ở một trận đấu khác, Terence Atmane của Pháp có màn trình diễn hiệu quả trước Rinky Hijikata đến từ Australia. Atmane giành chiến thắng 7-6 trong set đầu tiên trước khi tiếp tục duy trì lợi thế để khép lại set hai với tỷ số 6-2.

Stefanos Tsitsipas vượt thử thách, giành vé vào vòng 2 Almaty mở rộng - Ảnh 4.

Nếu tiếp tục vượt qua các vòng đấu kế tiếp, Atmane có khả năng chạm trán hạt giống số 1 Daniil Medvedev tại vòng tứ kết

Những kết quả đầu tiên tại Almaty mở rộng cho thấy các tay vợt được xếp hạt giống vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt. Với Tsitsipas, chiến thắng sau ba set là bước khởi đầu quan trọng, nhưng anh sẽ cần duy trì sự ổn định để hướng đến những vòng đấu tiếp theo.

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