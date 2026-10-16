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Thể thao

Medvedev đánh bại Tsitsipas, tiến gần danh hiệu Thượng Hải Masters

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(HTV) - Daniil Medvedev giành quyền vào tứ kết Thượng Hải Masters sau chiến thắng 6-4, 7-5 trước Stefanos Tsitsipas. Hạt giống số 5 tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu tại giải quần vợt ATP 1000 này.

Medvedev vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ

Daniil Medvedev thể hiện phong độ ổn định khi đối đầu Stefanos Tsitsipas. Tay vợt người Nga chủ động khai thác những cú đánh trái tay của đối thủ, đồng thời hạn chế các lỗi tự đánh hỏng để duy trì lợi thế trong trận đấu.

Medvedev đánh bại Tsitsipas, tiến gần danh hiệu Thượng Hải Masters- Ảnh 1.
Medvedev đánh bại Tsitsipas, tiến gần danh hiệu Thượng Hải Masters- Ảnh 2.
Medvedev đánh bại Tsitsipas, tiến gần danh hiệu Thượng Hải Masters- Ảnh 3.

Daniil Medvedev thi đấu tại giải quần vợt Thượng Hải Masters

Với lối chơi chắc chắn và khả năng kiểm soát thế trận, Medvedev khép lại trận đấu sau hai set với tỷ số lần lượt 6-4, 7-5. Chiến thắng giúp anh tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục danh hiệu tại Thượng Hải Masters.

Tommy Paul chờ đợi ở tứ kết

Đối thủ tiếp theo của Medvedev là Tommy Paul. Tay vợt người Mỹ giành vé vào tứ kết sau khi vượt qua Zizou Bergs của Bỉ với tỷ số 7-6, 6-4 trong trận đấu kéo dài gần hai giờ.

Cuộc đối đầu giữa Medvedev và Paul được kỳ vọng sẽ mang đến màn so tài hấp dẫn, khi cả hai đều đang hướng đến cơ hội tiến sâu tại giải. Với tấm vé vào bán kết đang chờ phía trước, Medvedev cần tiếp tục duy trì sự tập trung và hiệu quả trong những pha bóng quyết định nếu muốn tiến gần hơn đến chiếc cúp vô địch.

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