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Thể thao

Stan Wawrinka vào vòng 2 ATP 250 Lyon Open

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(HTV) - Ở tuổi 41, Stan Wawrinka đánh bại Martin Landaluce, đối thủ trẻ hơn 20 tuổi, tại vòng 1 ATP 250 Lyon Open sau ba ván đấu kịch tính. Chiến thắng giúp cựu số 3 thế giới người Thụy Sĩ vào vòng 2, tiếp tục hành trình trong mùa giải cuối cùng trước khi khép lại sự nghiệp 23 năm.

Bản lĩnh của nhà vô địch Grand Slam

Wawrinka khởi đầu trận đấu thuận lợi khi giành chiến thắng 6-3 ở ván đầu tiên. Tuy nhiên, Landaluce, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, nhanh chóng cho thấy khả năng cạnh tranh khi thi đấu chắc chắn hơn ở ván hai. Hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break, nơi Landaluce tận dụng cơ hội để giành chiến thắng, cân bằng tỷ số trận đấu.

Stan Wawrinka vào vòng 2 ATP 250 Lyon Open- Ảnh 1.

Bước sang ván quyết định, kinh nghiệm trở thành lợi thế quan trọng của Wawrinka

Tay vợt từng ba lần vô địch Grand Slam gặp sức ép lớn khi đối thủ có thời điểm chiếm ưu thế. Dù vậy, Wawrinka vẫn giữ được sự bình tĩnh, cứu thành công điểm kết thúc trận trước khi bước vào loạt tie-break quyết định.

Trong tình thế bị dẫn 0-3 ở loạt đấu này, tay vợt Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ, từng bước thu hẹp cách biệt và hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng 7-5. Kết quả giúp Wawrinka vượt qua thử thách đầu tiên tại Lyon, đồng thời cho thấy anh vẫn có thể tạo ra những trận đấu đáng chú ý nhờ kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống ở thời điểm then chốt.

Hành trình cuối cùng của Stan Wawrinka

Đối thủ tiếp theo của Wawrinka là Flavio Cobolli. Trận đấu ở vòng 2 sẽ là cơ hội để tay vợt kỳ cựu tiếp tục thử thách bản thân trước những đối thủ trẻ hơn, trong bối cảnh anh đã xác nhận kế hoạch giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay.

Stan Wawrinka vào vòng 2 ATP 250 Lyon Open- Ảnh 2.

Trong sự nghiệp kéo dài 23 năm, Wawrinka ghi dấu ấn với ba danh hiệu Grand Slam đơn nam tại Australian Open 2014, Roland-Garros 2015 và US Open 2016

Anh từng vươn lên vị trí số 3 thế giới, cạnh tranh với nhiều tên tuổi hàng đầu và được biết đến với những cú trái tay uy lực cùng khả năng thi đấu nổi bật tại các giải đấu lớn.

Dù sự nghiệp đang đi đến chặng cuối, Wawrinka vẫn tiếp tục ra sân với tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ. Chiến thắng trước Landaluce không chỉ đưa anh vào vòng 2 ATP 250 Lyon Open mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với người hâm mộ, những người đang theo dõi những lần xuất hiện cuối cùng của nhà vô địch Thụy Sĩ trên sân đấu chuyên nghiệp.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/yog2ARpiKS8?si=MQb5MAbouyzse__P

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