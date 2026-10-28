CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Stan Wawrinka chia tay Basel trong ngày thi đấu giàu cảm xúc

BAN THỂ DỤC THẺ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Giải quần vợt ATP 500 Basel tại Thụy Sĩ chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ khi Stan Wawrinka khép lại hành trình thi đấu đỉnh cao trước khán giả quê nhà. Trong khi đó, hạt giống số 1 Ben Shelton trải qua trận ra quân đầy khó khăn, còn hạt giống số 3 Rafael Jodar giành chiến thắng thuyết phục.

Stan Wawrinka chia tay khán giả nhà 

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả tại Basel, Stan Wawrinka dừng bước sau thất bại 5-7, 6-7 trước hạt giống số 8 Jiri Lehecka của Cộng hòa Czech. Trận đấu đánh dấu khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc của tay vợt kỳ cựu người Thụy Sĩ với sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Stan Wawrinka chia tay Basel trong ngày thi đấu giàu cảm xúc - Ảnh 1.
Stan Wawrinka chia tay Basel trong ngày thi đấu giàu cảm xúc - Ảnh 2.

Stan Wawrinka (áo cam) ngậm ngùi chia tay khán giả nhà

Wawrinka từng vươn lên vị trí số 3 thế giới năm 2014 và giành tổng cộng 16 danh hiệu ATP Tour. Đáng chú ý, anh sở hữu ba chức vô địch Grand Slam, gồm Australian Open 2014, Roland Garros 2015 và US Open 2016. Những thành tích này đưa anh trở thành một trong những tay vợt nổi bật của quần vợt nam thế giới trong hơn một thập niên.

Ben Shelton ngược dòng, Rafael Jodar thắng thuyết phục

Ở trận ra quân, hạt giống số 1 Ben Shelton đối mặt nhiều khó khăn trước đồng hương Aleksandar Kovacevic. Sau khi thua ván đầu 6-7, tay vợt người Mỹ phải nhờ đến loạt tie-break ở cả hai ván tiếp theo để hoàn tất màn ngược dòng. Shelton vẫn tạo dấu ấn với 44 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Stan Wawrinka chia tay Basel trong ngày thi đấu giàu cảm xúc - Ảnh 3.
Stan Wawrinka chia tay Basel trong ngày thi đấu giàu cảm xúc - Ảnh 4.

Ben Shelton ngược dòng chiến thắng tay vợt Aleksandar Kovacevic

Trong khi đó, Rafael Jodar của Tây Ban Nha có chiến thắng thuận lợi trước Alejandro Tabilo của Chile. Hạt giống số 3 chỉ mất 1 giờ 25 phút để vượt qua đối thủ với tỉ số 6-4, 6-2, qua đó giành quyền đi tiếp tại giải ATP 500 Basel.

Stan Wawrinka chia tay Basel trong ngày thi đấu giàu cảm xúc - Ảnh 5.
Stan Wawrinka chia tay Basel trong ngày thi đấu giàu cảm xúc - Ảnh 6.

Rafael Jodar (áo tím) thắng thuyết phục trước Alejandro Tabilo của Chile với tỉ số 6-4, 6-2

Kính mời quý khán giả xem thêm tại link: https://www.youtube.com/watch?v=10nQa3GdCic

Tin liên quan

Giải Quần vợt WTA: Samsonova sớm dừng bước ở Japan Open, Leylah Fernandez lội ngược dòng tại Ningbo Open

Giải Quần vợt WTA: Samsonova sớm dừng bước ở Japan Open, Leylah Fernandez lội ngược dòng tại Ningbo Open

(HTV) - Loạt trận mở màn tại hai giải quần vợt nữ Japan Open (Nhật Bản) và Ningbo Open (Trung Quốc) diễn ra đầy bất ngờ khi nhiều tay vợt hạt giống sớm phải dừng bước. Đáng chú ý, hạt giống số 5 Liudmila Samsonova dừng chân sớm, trong khi Leylah Fernandez lội ngược dòng, đánh bại hạt giống số 7 Elise Mertens.

Qinwen Zheng lần đầu vào chung kết Giải quần vợt Bắc Kinh

Qinwen Zheng lần đầu vào chung kết Giải quần vợt Bắc Kinh

Qinwen Zheng trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên lọt vào chung kết Giải quần vợt WTA tại Bắc Kinh sau chiến thắng trước hạt giống số 13 Elise Mertens.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Chính trị 10:26 28/10/2026

Sáng 28/10/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (1976 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bầu cử Quốc hội Israel rơi vào thế bế tắc

Bầu cử Quốc hội Israel rơi vào thế bế tắc

Thế giới 13:27 28/10/2026

(HTV) - Ngày 27/10, cử tri Israel đi bỏ phiếu bầu Quốc hội (Knesset) khóa mới. Kết quả sơ bộ cho thấy cả liên minh của Thủ tướng Netanyahu lẫn phe đối lập đều chưa đạt thế đa số.

Đột phá A.I. và kết nối dữ liệu trong quản lý đô thị TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ 15:16 28/10/2026

(HTV) - Ứng dụng A.I. quản trị siêu đô thị cần thể chế và thực thi làm then chốt, giải quyết giao thông và ngập lụt tại TP. Hồ Chí Minh qua kết nối dữ liệu công - tư.

TP. Hồ Chí Minh: Triều cường cao bất thường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt | 60 Giây Sáng ngày 28/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Triều cường cao bất thường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt | 60 Giây Sáng ngày 28/10/2026

Thời sự 15:15 28/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 28/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Xem thêm