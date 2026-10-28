Stan Wawrinka chia tay Basel trong ngày thi đấu giàu cảm xúc

Stan Wawrinka chia tay khán giả nhà

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả tại Basel, Stan Wawrinka dừng bước sau thất bại 5-7, 6-7 trước hạt giống số 8 Jiri Lehecka của Cộng hòa Czech. Trận đấu đánh dấu khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc của tay vợt kỳ cựu người Thụy Sĩ với sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Stan Wawrinka (áo cam) ngậm ngùi chia tay khán giả nhà

Wawrinka từng vươn lên vị trí số 3 thế giới năm 2014 và giành tổng cộng 16 danh hiệu ATP Tour. Đáng chú ý, anh sở hữu ba chức vô địch Grand Slam, gồm Australian Open 2014, Roland Garros 2015 và US Open 2016. Những thành tích này đưa anh trở thành một trong những tay vợt nổi bật của quần vợt nam thế giới trong hơn một thập niên.

Ben Shelton ngược dòng, Rafael Jodar thắng thuyết phục

Ở trận ra quân, hạt giống số 1 Ben Shelton đối mặt nhiều khó khăn trước đồng hương Aleksandar Kovacevic. Sau khi thua ván đầu 6-7, tay vợt người Mỹ phải nhờ đến loạt tie-break ở cả hai ván tiếp theo để hoàn tất màn ngược dòng. Shelton vẫn tạo dấu ấn với 44 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Ben Shelton ngược dòng chiến thắng tay vợt Aleksandar Kovacevic

Trong khi đó, Rafael Jodar của Tây Ban Nha có chiến thắng thuận lợi trước Alejandro Tabilo của Chile. Hạt giống số 3 chỉ mất 1 giờ 25 phút để vượt qua đối thủ với tỉ số 6-4, 6-2, qua đó giành quyền đi tiếp tại giải ATP 500 Basel.

Rafael Jodar (áo tím) thắng thuyết phục trước Alejandro Tabilo của Chile với tỉ số 6-4, 6-2

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