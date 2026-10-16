SpaceX thực hiện sứ mệnh mật cho quân đội Mỹ

Tên lửa rời bệ phóng vào khoảng 17 giờ ngày 15/10 theo giờ địa phương, tức 7 giờ sáng 16/10 theo giờ Việt Nam. Nhiệm vụ mang mã hiệu USSF-481, nhưng những thông tin về thiết bị được đưa lên không gian cũng như mục tiêu cụ thể không được công bố.

Khoảng 8 phút rưỡi sau khi rời bệ phóng, tầng đẩy thứ nhất đã tách ra và đáp thành công xuống xà lan không người lái trên Thái Bình Dương. Đây là chuyến bay thứ 28 của tầng đẩy số hiệu B1081, từng phục vụ các nhiệm vụ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), an ninh quốc gia và triển khai vệ tinh Starlink.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX phóng ra ngoài vũ trụ vào lúc 7 giờ sáng 16/10 theo giờ Việt Nam

USSF-481 là sứ mệnh thứ 114 của tên lửa Falcon 9 trong năm 2026. SpaceX kết thúc chương trình phát trực tiếp ngay sau khi tầng đẩy hạ cánh, không cung cấp thêm thông tin về quá trình triển khai thiết bị trên quỹ đạo.