600 phần quà với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng

Mở đầu chuỗi sự kiện, 29 xã, phường tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, thu hút 870 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân tham gia.

Song song đó, 30 Chuyến xe nghĩa tình Phiên chợ 0 đồng cũng được tổ chức tại phường Vũng Tàu, xã Xuân Sơn và xã Xuyên Mộc. Thông qua chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao tặng 600 phần quà thiết thực với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng đến tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị đồng hành trực tiếp thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ thiết thực cho người dân hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

Tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cơ sở 3, ngày hội hiến máu tình nguyện diễn ra sôi nổi với hơn 600 người đăng ký tham gia, tiếp nhận trên 500 đơn vị máu. Theo bác sĩ Trần Thị Thắm - Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh, địa điểm này sẽ tiếp tục duy trì tổ chức hiến máu thường xuyên trong năm nhằm đảm bảo nguồn máu dự trữ ổn định cho thành phố.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại cơ sở 3 Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cho biết chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương với tinh thần Chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi, đồng thời hướng tới mục tiêu vận động 10.000 suất quà Tết chăm lo cho bà con dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tiếp nối thành công này, sáng 19/11/2026 tại công viên Bãi Sau phường Vũng Tàu, điểm nhấn của Festival Nhân ái 2026 là chương trình đi bộ đồng hành mang chủ đề Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái cũng chính thức diễn ra, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia.