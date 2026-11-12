Bảo đảm an sinh cho người dân tham gia giữ rừng Cần Giờ

Để người giữ rừng Cần Giờ an tâm gắn bó

Khảo sát thực tế địa bàn và công việc của lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng ngập mặn

Rừng ngập mặn Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận vào năm 2000. Bên cạnh nhiệm vụ bảo tồn hệ sinh thái, việc bảo đảm đời sống và hoàn thiện chính sách hỗ trợ người dân nhận khoán là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Cải thiện điều kiện sống cho người dân giữ rừng

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng

Nhiều hộ dân tại Cần Giờ đã gắn bó qua nhiều thế hệ với công việc quản lý, bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn rừng sâu, cách xa khu dân cư, điều kiện sinh hoạt của người dân vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là việc tiếp cận nguồn điện và nước sạch.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cần quan tâm hơn đến các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống của những hộ nhận khoán. Việc hỗ trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời và nước sạch không chỉ góp phần cải thiện sinh hoạt mà còn tạo điều kiện để người dân duy trì công việc bảo vệ rừng ổn định, lâu dài.

Bên cạnh đó, công tác quản lý rừng cũng được tăng cường thông qua sự phối hợp giữa các hộ nhận khoán. Mô hình tổ tự quản tạo điều kiện để người dân tổ chức tuần tra chung, tiết kiệm chi phí nhiên liệu và nâng cao mức độ an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Địa bàn rừng sâu, cách xa khu dân cư đặt ra nhiều thách thức về điều kiện sinh hoạt cho người giữ rừng

Một trong những vấn đề đáng quan tâm hiện nay là sự khác biệt về chế độ, chính sách đối với các hộ nhận khoán sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trước đây, người dân nhận khoán rừng trên địa bàn huyện Cần Giờ cũ được áp dụng cùng một chế độ. Tuy nhiên, sau khi thành lập 4 xã, chính sách có sự phân biệt giữa các địa phương dựa trên đặc điểm khu vực ven biển.

Cụ thể, trong 4 xã được thành lập trên địa bàn cũ, có 3 xã thuộc khu vực ven biển, trong khi xã Bình Khánh không thuộc khu vực này. Điều này dẫn đến sự khác biệt về chế độ chính sách, dù một số hộ nhận khoán tại Bình Khánh cũng có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở địa bàn xa xôi và thực hiện công việc có tính chất tương tự những địa phương còn lại.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ nhìn từ trên cao

Thực tế trên cho thấy cần tiếp tục rà soát chính sách theo hướng phù hợp với điều kiện sinh sống và đặc thù công việc của người dân. Việc ghi nhận những khó khăn phát sinh là cơ sở để các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Bảo tồn rừng ngập mặn Cần Giờ là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và cộng đồng dân cư. Trong đó, bảo đảm an sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt và xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp cho các hộ nhận khoán không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với người trực tiếp giữ rừng mà còn góp phần duy trì hiệu quả công tác bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn.