Số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra một số bếp ăn tập thể tại Vĩnh Long. (Ảnh: Anh Tuấn)

Sửa đổi Luật An toàn thực phẩm lần này đặt ra một yêu cầu: chuyển từ cách quản lý nặng về thủ tục sang quản trị an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ, dữ liệu và trách nhiệm. Mục tiêu không chỉ là phát hiện vi phạm sau khi xảy ra, mà phải nhận diện nguy cơ sớm hơn, kiểm tra đúng trọng tâm hơn, truy xuất nhanh hơn và xử lý kịp thời hơn. Tất cả thể hiện sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân Việt Nam.

Tiến sĩ Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: mục tiêu quan trọng được đưa ra ngay từ khi bắt tay vào sửa đổi Luật An toàn thực phẩm là: Từng bước hướng tới việc thực hiện việc quản lý an toàn thực phẩm bằng dữ liệu đã được số hóa và hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia liên thông thúc đẩy công tác quản lý an toàn thực phẩm được đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố, truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, thực hiện cảnh báo nhanh, cảnh báo sự cố quốc gia cũng như công tác kiểm tra thực phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Trong Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đã quy định rõ: Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn thực phẩm, trong đó từng bước ứng dụng công nghệ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cũng như hoạt động phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra thực phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Xây dựng hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm thống nhất từ Trung ương đến địa phương làm cơ sở quản lý an toàn thực phẩm trong toàn chuỗi cung ứng. Hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm có đầy đủ thông tin của cơ sở kinh doanh thực phẩm, toàn bộ vòng đời của từng thực phẩm từ sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, kinh doanh và lưu thông trên thị trường đến khi được sử dụng,

Đồng thời thực hiện phân cấp, phân quyền truy cập thông tin cho cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương theo lĩnh vực được phân công nhằm thực hiện công tác phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn sự cố, khắc phục sự cố, truy xuất nguồn gốc kịp thời khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

Việc số hóa không chỉ để lưu trữ dữ liệu mà để phản ứng nhanh, kết nối đa ngành; việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu để có thể quản lý đồng bộ, thực hiện giám sát, kiểm tra phân tích nguy cơ, phòng ngừa ngăn chặn sự cố, khắc phục sự cố, truy xuất nguồn gốc thực phẩm lưu thông trên thị trường được nhanh chóng, kịp thời đáp ứng được mục tiêu bảo đảm sức khỏe nhân dân. Dữ liệu về an toàn thực phẩm sẽ liên thông với dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, dữ liệu sản xuất ban đầu, ứng dụng công nghệ nhận diện điện tử để truy xuất vòng đời của thực phẩm từ sản xuất ban đầu tới khi lưu thông.

Ngoài ra, giải pháp này cũng góp phần minh bạch thông tin, người dân có quyền tiếp cận thông tin về tình trạng vi phạm hoặc sự cố an toàn thực phẩm thông qua hệ thống dữ liệu quốc gia thống nhất. Cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương được cấp quyền truy cập để kịp thời khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc sự cố.

Mới đây Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Ban soạn thảo dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đã có buổi làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu và Đại sứ quán 12 nước về những kiến nghị liên quan đến dự thảo luật này (Ảnh: Trần Minh)

Tiến sĩ Chu Quốc Thịnh nêu rõ: Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) xây dựng một chương riêng về Hệ thống thông tin và dữ liệu về an toàn thực phẩm. Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ cung cấp đầy đủ thông tin của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, toàn bộ vòng đời của từng thực phẩm từ sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, kinh doanh và lưu thông trên thị trường đến khi được sử dụng; đặc biệt là lịch sử tuân thủ của các doanh nghiệp. Việc này giúp cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu có đầy đủ căn cứ để áp dụng phương thức kiểm tra phù hợp. Đối với các doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt sẽ được áp dụng ngay các phương thức kiểm tra giảm, còn đối với những doanh nghiệp có vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh sẽ phải áp dụng ngay phương thức kiểm tra chặt.

Kết hợp với việc triển khai thực hiện 100% thủ tục kiểm tra nhà nước trên môi trường điện tử, kết quả kiểm tra sẽ được cập nhật đầy đủ vào hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm. Từ đó, cơ quan hải quan có đầy đủ dữ liệu để thông quan hàng hóa. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong cải cách hành chính giúp quá trình thông quan hàng hóa được nhanh chóng, minh bạch.

Nguồn: https://nhandan.vn/so-hoa-va-xay-dung-he-thong-thong-tin-du-lieu-an-toan-thuc-pham-quoc-gia-lien-thong-post1001568.html