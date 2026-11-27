Đó là thông điệp trọng tâm được nhấn mạnh tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải do Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Xây dựng Thành phố tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đường bộ tại TP. Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ hội nghị, đội ngũ báo cáo viên từ Sở Xây dựng, BHXH Thành phố và Công an Thành phố đã trực tiếp cập nhật các quy định pháp lý mới nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng hướng dẫn chi tiết quy trình thực thi chính sách, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc trích nộp đầy đủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Nội dung được chia sẻ tại Hội nghị. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng giúp tài xế yên tâm bám trụ với nghề, thúc đẩy thị trường vận tải phát triển bền vững

Chỉ đạo trực tiếp tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Hiểu - Phó Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải cần khẩn trương rà soát, bảo đảm tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho người lao động, đặc biệt ưu tiên đội ngũ lái xe. Ông nhấn mạnh, các đơn vị phải nghiên cứu kỹ các chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn đóng, chậm đóng, không tham gia bảo hiểm hoặc cố tình không ký hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong việc cung cấp hồ sơ, xác định chính xác nhóm đối tượng thuộc diện tham gia bắt buộc để thực hiện đúng, đủ và kịp thời.

Theo lộ trình đề ra, trong tháng 12/2026, BHXH Thành phố và Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị tuyên truyền lần thứ hai với quy mô dự kiến khoảng 200 đơn vị tham gia, nhằm mở rộng độ phủ thông tin đến toàn cộng đồng vận tải đường bộ.

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ phía cơ quan quản lý kết hợp cùng chuyển biến tích cực trong nhận thức của doanh nghiệp sẽ tạo nền tảng vững chắc để người lao động an tâm gắn bó với nghề, thúc đẩy thị trường vận tải phát triển minh bạch, bền vững.