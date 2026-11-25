Lịch chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng được chia làm 2 đợt trong tháng 12/2026 theo ngày làm việc đầu tiên và thứ hai của tháng:

Cụ thể, ngày 1/12/2026 (thứ Ba): Chi trả tại Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Ngày 2/12/2026 (thứ Tư): Chi trả tại Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Chi trả lương hưu cho người hưởng.

Lý do chia thành 2 đợt để hệ thống đối chiếu, rà soát. Người nhận qua tài khoản ngân hàng cần đối chiếu đúng địa phương chi trả chế độ để chủ động theo dõi tiền về tài khoản.

Đối với nhận tiền mặt trực tiếp: Lịch phát tiền tại các điểm cố định có thể linh hoạt theo điều kiện thực tế từng địa phương. Chẳng hạn, Hà Nội chi trả tiền mặt vào ngày 5/12; Quảng Ninh chi trả tiền mặt vào ngày 3/12…

Bên cạnh đó, người hưởng nên chủ động hỏi cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi đăng ký để biết giờ giấc chính xác, tránh đi lại nhầm ngày; các điểm chi trả phải mở cửa phục vụ ít nhất 6 giờ mỗi ngày

Theo thông báo từ cơ quan bảo hiểm xã hội, từ năm 2027, sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua VNeID và dưới đây là cách tích hợp tài khoản. Do đó, người hưởng lương hưu cần lưu ý:

Người dân đã có tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, dễ dàng. Các bước thực hiện tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào app VNeID, chọn mục "An sinh xã hội”

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" , nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money,

Bước 3: Nhập mật khẩu VNeID 6 số

Bước 4: Người dùng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó tích chọn "Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…" và nhấn "Tiếp tục" . Hệ thống sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo cho đến khi hoàn tất.

Bước 5: Bấm "Gửi thông tin" : Trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công

Do đó, người hưởng có thể thao tác từ bây giờ để tránh quá tải hệ thống vào đầu năm 2027.

BHXH Việt Nam khẳng định, việc triển khai các tiện ích an sinh xã hội trên VNeID góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, minh bạch, an toàn.

Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trong thời gian tới.

Nguồn: https://baotintuc.vn/lich-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bhxh-thang-122026-can-luu-y-post1405589.html