TP. Hồ Chí Minh: 375 vụ cháy trong 10 tháng, siết chặt phòng cháy chữa cháy dịp cuối năm

Nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa cao điểm mua sắm

Trong 10 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xảy ra 375 vụ cháy, khiến 28 người tử vong, 41 người bị thương và gây thiệt hại tài sản hơn 256 tỷ đồng. Bước vào giai đoạn cuối năm, hoạt động thương mại khiến mật độ tập kết hàng hóa và công suất tiêu thụ điện tại các cơ sở kinh doanh tăng mạnh.

Trước tình hình đó, Trung tâm thương mại Celadon Tân Phú phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức diễn tập tình huống giả định chập điện gây cháy tại khu vực tập kết hàng hóa. Hoạt động nhằm rà soát hệ thống cảnh báo, kiểm tra khả năng xử lý ban đầu và năng lực phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với cơ quan chuyên trách.



Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại Celadon Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

"Chúng tôi tập trung vào tiêu chí 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang thiết bị tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nắm vững kiến thức cơ bản, đánh giá được rủi ro và kết hợp nhanh chóng với cơ quan chức năng để đưa ra quyết định kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi có sự cố", bà Huỳnh Thị Kim Thanh - Đại diện Trung tâm thương mại Celadon Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh cho biết.

Bên cạnh công tác diễn tập, việc kiểm định định kỳ hạ tầng kỹ thuật cũng được các chuỗi bán lẻ đặt lên hàng đầu. Tại Chi nhánh AEON Bình Dương Canary (TP. Hồ Chí Minh), bà Phan Thị Minh Hảo - Giám đốc chi nhánh cho biết: "Đơn vị luôn duy trì lịch kiểm tra nghiêm ngặt đối với hệ thống nước nguồn, nước cấp và đường ống để bảo đảm đủ tải cho toàn bộ diện tích tòa nhà".

Việc kiểm định định kỳ hạ tầng kỹ thuật được các chuỗi bán lẻ đặt lên hàng đầu

Đồng thời, đơn vị cũng bố trí tủ trang thiết bị bảo hộ tại các vị trí trọng yếu. Hệ thống báo cháy và thiết bị truyền tin được kiểm định chặt chẽ nhằm bảo đảm khả năng cảnh báo và ứng phó tức thời khi xảy ra sự cố.

Kiểm soát nguy cơ cháy, nổ tại chợ truyền thống

Khu vực chợ truyền thống tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ



So với các trung tâm thương mại, khu vực chợ truyền thống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ do lượng hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm tập kết dày đặc và các quầy sạp hoạt động liên tục. Trong đó, nhu cầu đấu nối, sử dụng điện gia tăng cùng tình trạng dây dẫn xuống cấp là những rủi ro cần được giám sát chặt chẽ.

Đồng thời, theo anh Văn Thành Trung - Đại diện Ban Quản lý chợ Thủ Dầu Một, đơn vị đã xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trực luân phiên bảo đảm 24/24. Hằng tuần, đơn vị đều trực tiếp xuống từng quầy sạp hướng dẫn tiểu thương cách sử dụng bình chữa cháy. Ban Quản lý chợ cũng hướng dẫn các hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114", với phương châm mỗi tiểu thương đều là một đội viên phòng cháy cơ sở.

Nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy nhờ thiết bị truyền tin báo cháy

Không dừng lại ở việc tuyên truyền và kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh hướng dẫn các cơ sở ký cam kết và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động.

Thiếu tá Nguyễn Lâm Vũ - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 30, Phòng PC07, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết ngay khi phát hiện đám cháy, thiết bị này có khả năng kết nối trực tiếp, truyền thông tin về Trung tâm thông tin chỉ huy 114. Nhờ đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thể nhanh chóng xác định vị trí, điều động lực lượng và phương tiện đến xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng chức năng đẩy mạnh lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động



Về phía người dân và tiểu thương, việc duy trì thói quen kiểm tra hệ thống điện, kịp thời báo cáo khi phát hiện hư hỏng và nắm rõ phương thức báo cháy qua ứng dụng công nghệ là những biện pháp thiết thực để tự bảo vệ an toàn.

Nhìn chung, hiệu quả phòng cháy chữa cháy tại các trung tâm thương mại và chợ truyền thống phụ thuộc vào sự kết hợp giữa thiết bị cảnh báo, lực lượng ứng trực tại chỗ và ý thức phòng ngừa của cá nhân. Việc chủ động kiểm soát nguy cơ ngay từ cơ sở sẽ góp phần giữ an toàn cho người dân và hoạt động giao thương trong mùa cao điểm cuối năm.



