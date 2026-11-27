Kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm cuối năm

Nhằm góp phần tạo thêm cơ hội mua sắm tiết kiệm và lan tỏa tinh thần hưởng ứng các hoạt động kích cầu tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Shopee triển khai các hoạt động mua sắm ưu đãi nhân dịp Black Friday 2026. Chương trình diễn ra vào ngày 27/11/2026, mang đến loạt ưu đãi, mã giảm giá và cơ hội săn deal trên nhiều ngành hàng.

Shopee triển khai các hoạt động mua sắm ưu đãi nhân dịp Black Friday 2026

Trong đó, các hoạt động ưu đãi tập trung đáng chú ý vào ba nhóm ngành hàng chính gồm Hàng tiêu dùng và làm đẹp, Thời trang và Điện tử. Các chương trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dùng trong giai đoạn cao điểm cuối năm, từ chăm sóc cá nhân, làm đẹp, thời trang đến các sản phẩm công nghệ và điện tử.

Thông qua việc hưởng ứng Vibrant HCMC bằng hoạt động mua sắm trực tuyến dịp Black Friday, Shopee góp phần mở rộng các hình thức kích cầu, kết nối người tiêu dùng với hệ sinh thái thương mại điện tử và các chương trình ưu đãi

Thông qua việc hưởng ứng Vibrant HCMC bằng hoạt động mua sắm trực tuyến dịp Black Friday, nền tảng này góp phần mở rộng các hình thức kích cầu, kết nối người tiêu dùng với hệ sinh thái thương mại điện tử và các chương trình ưu đãi. Qua đó, người dân có thêm lựa chọn mua sắm thuận tiện, linh hoạt, đồng thời tạo thêm nhịp điệu tiêu dùng sôi động cho mùa mua sắm cuối năm.

Đồng hành cùng Vibrant HCMC, làm mới trải nghiệm mua sắm

Vibrant HCMC là chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, hướng đến mục tiêu thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và tiêu dùng trên địa bàn Thành phố. Chương trình cũng khuyến khích doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng cùng tham gia tạo nên các trải nghiệm mua sắm, vui chơi, giải trí và du lịch đa dạng.

Người tiêu dùng có thể truy cập ứng dụng Shopee vào ngày 27/11/2026 để cập nhật các chương trình ưu đãi Black Friday và tham gia mùa mua sắm cuối năm cùng Vibrant HCMC

Sự đồng hành của các nền tảng thương mại điện tử như Shopee được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận ưu đãi tới đông đảo người dân, góp phần tạo không khí mua sắm sôi động và lan tỏa hình ảnh một TP. Hồ Chí Minh năng động, hiện đại, giàu trải nghiệm.

Đáng chú ý, để thể hiện tinh thần đồng hành cùng Vibrant HCMC, Shopee cũng làm mới diện mạo với giao diện trang mua sắm được thiết kế theo chủ đề của chương trình. Điểm nhấn nhận diện này vừa mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến mới mẻ cho người dùng, vừa góp phần quảng bá hình ảnh một TP. Hồ Chí Minh năng động, sôi động và giàu sức sống.

Sự kết hợp giữa ưu đãi Black Friday và không gian mua sắm mang dấu ấn Vibrant HCMC giúp đưa thông điệp kích cầu tiêu dùng đến gần hơn với cộng đồng. Người tiêu dùng có thể truy cập ứng dụng Shopee vào ngày 27/11/2026 để cập nhật các chương trình ưu đãi Black Friday và tham gia mùa mua sắm cuối năm cùng Vibrant HCMC.



