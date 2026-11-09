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Giáo dục

TP. Hồ Chí Minh bổ sung hơn 1.000 phòng học, tiếp tục nâng chất lượng giáo dục phổ thông

MỸ LINH, HỒ ĐỨC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Đoàn Giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và công tác giáo dục phổ thông, tập trung đánh giá thực trạng trường lớp, cơ sở vật chất và việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

TP. Hồ Chí Minh bổ sung hơn 1.000 phòng học, tiếp tục nâng chất lượng giáo dục phổ thông - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Thành phố và các thành viên đoàn giám sát tham dự buổi làm việc

Sáng 9/11, Đoàn Giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh. Nội dung giám sát tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố.

Tiếp và đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh bổ sung hơn 1.000 phòng học, tiếp tục nâng chất lượng giáo dục phổ thông - Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh hiện có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 3.438 cơ sở giáo dục và hơn 2,52 triệu học sinh. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường học, đồng thời đối mặt với yêu cầu mới trong phân bổ cơ sở vật chất và nhân lực giáo dục giữa các khu vực.

Về điều kiện trường lớp, toàn Thành phố hiện đạt 280 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học, chưa đạt chỉ tiêu 300 phòng. Để bổ sung nguồn lực, Thành phố đã triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học.

Đến ngày 5/9/2026, Thành phố đã đưa vào khai thác 1.027 phòng học mới và dự kiến tiếp tục đưa thêm 301 phòng học vào sử dụng từ nay đến cuối năm.

TP. Hồ Chí Minh bổ sung hơn 1.000 phòng học, tiếp tục nâng chất lượng giáo dục phổ thông - Ảnh 1.

Các nội dung về phát triển mạng lưới trường học được trao đổi tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết Thành phố đã nhận diện rõ những vấn đề cần ưu tiên giải quyết. Trong đó, đầu tư trường lớp không chỉ tập trung tăng số lượng mà còn phải nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thu hẹp khoảng cách giữa các địa bàn, bảo đảm điều kiện học tập đồng đều hơn cho học sinh.

TP. Hồ Chí Minh bổ sung hơn 1.000 phòng học, tiếp tục nâng chất lượng giáo dục phổ thông - Ảnh 3.

Buổi làm việc góp phần nhận diện những vấn đề cần ưu tiên trong phát triển giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố

Đối với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Đoàn giám sát đề nghị ngành Giáo dục Thành phố đánh giá toàn diện từ nhiều góc độ. Bên cạnh ý kiến của cơ quan quản lý, cần lắng nghe phản hồi từ đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy, học sinh và phụ huynh.

Việc đánh giá cần làm rõ những nội dung còn bất cập trong chương trình, sách giáo khoa và thực tiễn tổ chức dạy học. Đây là cơ sở để Thành phố nhận diện những khó khăn, đề xuất giải pháp và chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong thời gian tới.


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