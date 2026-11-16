NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 17/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Các môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh ngày 17/11

Trong ngày 17/11, các môn Judo, Bowling, Vovinam, Cầu lông và Futsal thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh với nhiều khung giờ khác nhau.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp các môn thể thao ngày 17/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Cụ thể, Judo tranh tài từ 9 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ tại Nhà thi đấu TDTT TP. Hồ Chí Minh. Vovinam diễn ra từ 14 giờ đến 18 giờ tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Chánh Hưng. Trong khi đó, Bowling được tổ chức từ 19 giờ đến 23 giờ tại Trung tâm Bowling Super Lanez.

Ở môn Cầu lông, các nội dung thi đấu diễn ra từ 8 giờ 30 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Môn Futsal được tổ chức tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam với các khung giờ 14 giờ, 16 giờ 30 và 19 giờ.

Sôi động các nội dung thi đấu tại Hồ Đá Bàng, Hồ Tràm và Bình Dương

Môn Canoeing diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại Hồ Đá Bàng. Bên cạnh đó, Bóng chuyền bãi biển tranh tài tại bãi biển Hồ Tràm với hai khung giờ từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 16 giờ.

Ngoài ra, Khiêu vũ thể thao được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Khu vực II - Bình Dương, với thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp các môn thi đấu trong ngày 17/11 trên các kênh HTV4, HTV Thể thao, HTVC, HTV Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể Thao.

Với 8 môn thể thao cùng nhiều nội dung tranh tài, ngày 17/11 hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn, tiếp tục khuấy động không khí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.