Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026 | 60 Giây Sáng ngày 31/10/2026

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026

Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến chính thức khai thác thương mại từ 0 giờ ngày 24/12/2026. Đây là thông tin vừa được Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo đến UBND thành phố Đồng Nai.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, dự kiến sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 12/2026

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, dự kiến sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 12/2026

Quét mã QR, mua bán nhanh gọn ở chợ truyền thống

Thanh toán không dùng tiền mặt đang dần thay đổi thói quen mua bán tại các chợ truyền thống. Tại tỉnh Đồng Tháp, mô hình chợ 4.0 được triển khai ở nhiều địa phương, mang đến sự tiện lợi, an toàn và minh bạch trong giao dịch.

Tiểu thương và người dân tại chợ truyền thống Đồng Tháp dần quen với việc thanh toán tiện lợi qua mã QR

Tiểu thương và người dân tại chợ truyền thống dần quen với việc thanh toán tiện lợi qua mã QR

An Giang: Xử phạt nhóm người hóa trang “cương thi” trên xe mui trần

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người hóa trang thành các nhân vật "cương thi" như trong phim, rồi ngồi trên xe mui trần lưu thông trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh An Giang đã xác minh và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy nhóm thanh niên hóa trang thành "cương thi" ngồi trên ô tô mui trần, lưu thông gây mất trật tự an toàn giao thông

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 31/10/2026.