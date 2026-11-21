Saka cần thêm thời gian hồi phục

HLV Mikel Arteta xác nhận Bukayo Saka dự kiến phải nghỉ thi đấu thêm khoảng bốn tuần. Tiền đạo cánh người Anh đã vắng mặt một tháng qua sau khi gặp vấn đề ở đùi trong trận đấu với Bayern Munich tại Champions League ngày 21/10.

Bukayo Saka phải nghỉ thi đấu thêm khoảng bốn tuần do chấn thương đùi gặp phải trong trận đấu với Bayern Munich tại Champions League (Ảnh: AP)

Saka dính chấn thương sau một tình huống chuyền bóng và phải đưa tay ôm phần đùi trái. Sau khi tiến hành thêm các xét nghiệm, Arteta cho biết quá trình hồi phục của cầu thủ này đang diễn ra tích cực. Tuy nhiên, với tổng thời gian dự kiến khoảng tám tuần, Saka vẫn cần thêm thời gian trước khi trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Chấn thương tiếp tục khiến Bukayo Saka vắng mặt trong đội hình Arsenal, buộc HLV Mikel Arteta phải chờ thêm trước khi đón tiền đạo người Anh trở lại (Ảnh: AP)

Một trường hợp khác là tiền vệ phòng ngự Martin Zubimendi. Cầu thủ dự bị cho vị trí này cũng phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương gân kheo gặp phải khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Tây Ban Nha trong đợt tập trung quốc tế.

Saliba sẵn sàng tái xuất

Ở chiều ngược lại, Arsenal đón nhận tín hiệu tích cực từ William Saliba. Trung vệ người Pháp đã tham gia hai trận đấu tập và được đánh giá có thể trạng tốt để trở lại thi đấu sau thời gian nghỉ vì chấn thương lưng.

William Saliba (trái) đã trở lại tập luyện và tham gia hai trận đấu tập, sẵn sàng tái xuất trong màu áo Arsenal sau thời gian điều trị chấn thương lưng (Ảnh: AP)

HLV Arteta cho biết ban huấn luyện sẽ từng bước tăng thời lượng thi đấu cho Saliba nhằm giúp cầu thủ này lấy lại cảm giác bóng và phong độ tốt nhất.

Arsenal hiện là đương kim vô địch và đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với cách biệt 5 điểm sau 10 vòng đấu. Đội bóng thành London sẽ có chuyến làm khách trước Newcastle, trong bối cảnh tiếp tục chờ đợi sự trở lại của những trụ cột.

Nguồn tin: AP