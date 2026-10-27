SailGP mở trung tâm huấn luyện tại Mỹ

Trung tâm huấn luyện SailGP đặt tại Pensacola, Florida (Ảnh: American Magic)

SailGP là hệ thống thi đấu đẳng cấp nhất thế giới của môn đua thuyền buồm hai thân. Giải đấu được ví như Công thức 1 trên mặt nước. Mới đây, SailGP khai trương trung tâm huấn luyện tại thành phố Pensacola, bang Florida, Mỹ. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng và phát triển tài năng của giải đấu.

Trung tâm có tên đầy đủ là Căn cứ Huấn luyện SailGP American Magic Pensacola. Cơ sở này chính thức mở cửa từ ngày 19/10. Với thỏa thuận kéo dài sáu mùa giải, SailGP đặt nền móng cho một khu tập huấn cố định tại Bắc Mỹ.

Theo đó, tất cả các đội đua đều có quyền tiếp cận cơ sở chung. Đây là nơi các đội có thể huấn luyện, thử nghiệm trang thiết bị và phát triển công nghệ quanh năm. Mục tiêu là xây dựng quy trình chuẩn bị bài bản, khoa học và thường xuyên hơn. Qua đó, các đội không còn chỉ tập luyện gấp rút giữa lịch thi đấu của mùa giải.

Trung tâm có tên đầy đủ là Căn cứ Huấn luyện SailGP American Magic Pensacola (Ảnh: American Magic)

Ông Andrew Thompson, Giám đốc điều hành SailGP, cho biết đây là mô hình đầu tiên tạo điều kiện để tất cả các đội luân phiên tập luyện. Nhờ đó, các đội có thêm thời lượng huấn luyện vốn còn hạn chế. Trung tâm cũng giúp họ tăng chiều sâu đội hình và tạo cơ hội cho các vận động viên trẻ triển vọng.

Ông Thompson kỳ vọng các tay đua sẽ có thêm thời gian làm quen và cọ xát trên thuyền. Từ đó, một thế hệ kế cận tài năng có thể sớm làm chủ những chiếc thuyền F50. Đây là bước tiến tích cực đối với sự phát triển của bộ môn.

Pensacola nằm ở phía Bắc vịnh Mexico. Thành phố được lựa chọn nhờ điều kiện gió và mặt nước lý tưởng quanh năm, cơ sở hạ tầng hoàn thiện cùng vị trí trung tâm thuận tiện tại Mỹ.

Trung tâm đặt tại Pensacola vì nơi đây sở hữu các điều kiện gió, mặt nước lý tưởng (Ảnh: American Magic)



Dự án là kết quả hợp tác giữa SailGP và American Magic, một trong những tên tuổi hàng đầu của làng đua thuyền buồm đỉnh cao nước Mỹ. Hai bên tập trung vào ba mục tiêu chính: thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, phát triển vận động viên và đào tạo thế hệ tay đua chuyên nghiệp kế cận.

SailGP sẽ trực tiếp kiểm soát lịch huấn luyện để bảo đảm mọi đội được tiếp cận cơ sở trong điều kiện công bằng. Cách tổ chức này nhằm loại bỏ lợi thế cạnh tranh cục bộ do việc ưu tiên sử dụng cơ sở. Các nguồn lực hỗ trợ cũng được điều phối tập trung, gồm đội ngũ trên mặt nước và trên bờ, lực lượng an toàn cứu hộ, chuyên gia kỹ thuật cùng các tiện ích khác.

Cơ sở này mở thêm cơ hội nâng cao kỹ năng cho vận động viên (Ảnh: Sail World)

Ông D.C. Reeves, Thị trưởng thành phố Pensacola, nhận định địa phương đang dần trở thành điểm đến đua thuyền buồm hàng đầu tại Mỹ. Ông nhấn mạnh thành phố có cộng đồng thân thiện và các doanh nghiệp năng động. Trên cương vị thị trưởng, ông xem việc quảng bá hình ảnh một thành phố đáng sống là nhiệm vụ quan trọng. Chính quyền địa phương trân trọng sự tin tưởng của SailGP và mối quan hệ hợp tác chiến lược này. Thành phố cũng kỳ vọng vào những năm hợp tác phía trước.

Vận động viên Dylan Fletcher thuộc đội Emirates GBR đánh giá cao cơ sở vật chất và quy mô của trung tâm. Theo anh, công tác chuẩn bị tại đây tạo ấn tượng mạnh với các đội đua. Do thời lượng huấn luyện trên mặt nước tại SailGP vốn hạn hẹp, trung tâm mới sẽ tạo ra thay đổi lớn. Cơ sở này còn mở thêm cơ hội nâng cao kỹ năng cho vận động viên, đặc biệt là những tay đua trẻ.

Đối với SailGP, trung tâm huấn luyện Pensacola là khoản đầu tư dài hạn vào hạ tầng và phát triển nhân tài cho đường đua xanh. Qua đó, giải đấu hướng đến việc giúp thế hệ vận động viên tiếp theo chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào vạch xuất phát.