SailGP mở rộng cơ hội cho nữ vận động viên

SailGP đang mở rộng cơ hội để nữ vận động viên đảm nhận những vị trí quan trọng trên thuyền F50

SailGP đang mở rộng cơ hội để nữ vận động viên đảm nhận những vị trí quan trọng trên thuyền F50. Với vận tốc có thể lên đến 100km/g, những chiếc thuyền buồm này được ví như siêu xe Công thức 1 trên đại dương. Trong môi trường đòi hỏi thể lực và khả năng xử lý áp lực cao, sự hiện diện của nữ vận động viên đang góp phần thay đổi diện mạo môn thể thao này.

Trong nhiều thập kỷ, rào cản lớn đối với phụ nữ ở các giải đua thuyền buồm tốc độ cao là cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế. Môn thể thao này đòi hỏi hàng ngn giờ làm quen với những chiếc thuyền công nghệ cao. Tuy nhiên, các đội đua thường ưu tiên những tay đua nam giàu kinh nghiệm.

SailGP triển khai Chương trình Nâng cao Hiệu suất dành cho Nữ

Để thu hẹp khoảng cách đó, SailGP triển khai Chương trình Nâng cao Hiệu suất dành cho Nữ. Theo quy định được nêu trong chương trình, các đội tham gia phải có thành viên nữ trực tiếp thi đấu trên mặt nước.

Ban đầu, các nữ vận động viên thường đảm nhận vị trí chuyên gia chiến thuật. Công việc này đòi hỏi khả năng quan sát, đọc hướng gió và tính toán dòng hải lưu. Tuy nhiên, họ đang dần tiếp cận những vị trí kỹ thuật quan trọng hơn, như chỉnh cánh buồm, điều khiển cánh ngầm và cầm lái chính.

Nicole van der Velden, chuyên viên chiến thuật đội Los Gallos của Tây Ban Nha

Trong các đợt huấn luyện gần đây, bao gồm chương trình tại Sassnitz, Đức, các nữ vận động viên có cơ hội trực tiếp làm quen với những vị trí này trên thuyền F50.

Nicole van der Velden, chuyên viên chiến thuật đội Los Gallos của Tây Ban Nha, đánh giá cao việc SailGP tạo điều kiện để nữ vận động viên tăng thời gian thực hành trên mặt nước. Cô đang phát triển kỹ năng điều khiển cánh ngầm và từng trực tiếp điều khiển thuyền lướt trên mặt nước trong điều kiện gió mạnh. Trải nghiệm này mang đến thử thách lớn nhưng cũng giúp cô tích lũy kinh nghiệm quý giá.

Victoria Schultheis, chuyên viên chiến thuật đội SailGP Đức

Trong khi đó, Victoria Schultheis, chuyên viên chiến thuật đội SailGP Đức, mong muốn thử sức ở vị trí chỉnh cánh buồm hoặc điều khiển cánh ngầm. Dù đã làm quen với các vị trí này trên hệ thống mô phỏng, cô vẫn muốn có thêm thời gian thực hành trên thuyền thực tế.

Sự góp mặt của Hannah Mills, vận động viên thuyền buồm thành công nhất lịch sử Olympic thuộc đội Emirates Great Britain, cùng những gương mặt như Victoria Schultheis và Nicole van der Velden đang góp phần thay đổi định kiến về năng lực của phụ nữ trong môn thể thao này.

Các đội tham gia phải có thành viên nữ trực tiếp thi đấu trên mặt nước

Ở tốc độ cao, người điều khiển cánh ngầm phải xử lý nhiều thông số thủy động học mỗi phút để giữ thuyền vận hành ổn định. Vì vậy, ngoài sức mạnh thể chất, vị trí này còn đòi hỏi sự chính xác, khả năng cảm nhận gió và bản lĩnh.

Laura Hampton, Giám đốc Phát triển Vận động viên Trẻ và Vận động viên Nữ của SailGP, cho biết khoảng cách kinh nghiệm từ các thế hệ trước vẫn là thách thức cần giải quyết. SailGP đã tổ chức các đợt tập huấn tại Dubai và huấn luyện trên hệ thống mô phỏng. Tuy nhiên, thời gian thực hành trên mặt nước vẫn là yếu tố quan trọng nhất để nâng cao năng lực vận động viên.

Bà Hampton cũng bày tỏ kỳ vọng SailGP có thể trở thành một trong những giải vô địch thể thao bình đẳng giới đầu tiên trên thế giới. Theo bà, việc thu hẹp khoảng cách về kinh nghiệm và tăng thời gian huấn luyện là những nhiệm vụ then chốt.

SailGP hướng đến việc tạo cơ hội công bằng hơn trong thể thao đỉnh cao

Thông qua chương trình phát triển vận động viên nữ, SailGP hướng đến việc tạo cơ hội công bằng hơn trong thể thao đỉnh cao. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một đội đua gồm toàn bộ thành viên nữ hoặc có nữ đội trưởng trực tiếp cầm lái, cạnh tranh chức vô địch với các đối thủ nam.

Những thay đổi tại SailGP cho thấy cơ hội thi đấu thực tế có vai trò quan trọng trong việc phát triển tài năng nữ. Khi được tiếp cận với điều kiện huấn luyện và thi đấu phù hợp, các vận động viên có thêm cơ hội chứng minh năng lực, đồng thời mở đường cho thế hệ phụ nữ tiếp theo tham gia môn thể thao tốc độ cao này.



