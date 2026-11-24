Sắc màu văn hóa trên Thành phố mang tên Bác

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 được tổ chức lần đầu trên phạm vi cả nước đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đưa văn hóa trở thành nền tảng trong nhận thức, hành động và đời sống xã hội.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tại TP. Hồ Chí Minh, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm hẹn của người dân và du khách với những câu chuyện được kể bằng ánh sáng, lời ca và diễn xuất. Từ màn trình diễn 3D mapping đến sân khấu cải lương, hát bội và chương trình "Tinh hoa Việt Nam", mỗi hoạt động mở ra một cách để công chúng tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân và du khách quây quần thưởng thức tiết mục múa nghệ thuật truyền thống trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Mang giai điệu đờn ca tài tử đến với người bệnh

Văn hóa truyền thống không chỉ là những giá trị được gìn giữ qua thời gian, mà còn có sức lan tỏa và kết nối con người trong cuộc sống hôm nay. Đặc biệt, khi những làn điệu đờn ca tài tử, những nét chữ thư pháp được đưa vào không gian bệnh viện, văn hóa còn trở thành món quà tinh thần ý nghĩa, mang đến niềm vui và sự động viên cho người bệnh. Đó cũng là thông điệp của chương trình "Cùng vững bước số 9 – Nét chữ gửi bình an" tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Các nghệ sĩ trình diễn những làn điệu đờn ca tài tử phục vụ bệnh nhân và thân nhân trong chương trình "Cùng vững bước số 9 – Nét chữ gửi bình an" tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh)

Dàn xe cổ hội tụ giữa lòng TP. Hồ Chí Minh

Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, khách sạn Continental Saigon và Hội xe cổ TP. Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày xe máy và oto cổ, hoạt động nằm trong chương trình "Tuần lễ Di sản Văn hóa: Xưa & Nay"

Dàn ô tô cổ độc đáo đậu nối đuôi nhau trước khu vực khách sạn Continental Saigon (TP. Hồ Chí Minh), thu hút sự chú ý của người đi đường trong khuôn khổ chương trình "Tuần lễ Di sản Văn hóa: Xưa & Nay"

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 24/11/2026.