Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm Nhà giáo Ưu tú

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Minh Thì.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Cao Minh Thì nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sư đoàn 5 và Sư đoàn 330 trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Sư đoàn 5, Quân khu 7 và Sư đoàn 330, Quân khu 9 vừa tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Sư đoàn 5 và Sư đoàn 330 trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Trần Đơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9.

Viettel công bố gói hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp trị giá 370 tỷ đồng

Tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Viễn thông Viettel vừa tổ chức Diễn đàn "Kết nối giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp Việt", đồng thời công bố hệ sinh thái giải pháp số dành cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ chuyển đổi số với tổng giá trị ưu đãi dự kiến lên đến 370 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ dự và phát biểu chỉ đạo.

Viettel công bố hệ sinh thái giải pháp số và gói ưu đãi 370 tỉ đồng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 18/11/2026.