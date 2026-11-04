Rộn ràng không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đông Thạnh

Ngày hội không chỉ ôn lại truyền thống gắn bó mà còn ghi nhận những kết quả nổi bật về an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân trong năm qua.

Lãnh đạo các cấp thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân các thế hệ đi trước và cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân Ấp 2 đã cùng ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá các phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Việc biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu nhằm lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình

Thời gian qua, với sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân, Ấp 2 đã ghi nhận nhiều dấu ấn thiết thực. Đáng chú ý trong công tác an sinh xã hội, ấp đã hỗ trợ 23 người dân vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền lên đến 1 tỷ 972 triệu đồng. Địa phương cũng duy trì tốt việc trao học bổng cho học sinh nghèo, chăm lo gia đình chính sách và tích cực đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực vươn lên cho người dân tại địa phương

Về chỉnh trang đô thị, ấp đã vận động 170 hộ dân đóng góp 17 triệu đồng để thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc trên đường Ấp Đông 4. Đồng thời, 100% hộ dân cam kết giữ gìn vệ sinh, trồng cây xanh, hướng tới khu dân cư "sáng – xanh – sạch – đẹp".

Phát huy kết quả đạt được, Ban Công tác Mặt trận ấp 2 tiếp tục phát động thi đua năm 2027 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ấp đã đăng ký thực hiện hai công trình thi đua mới với kinh phí dự kiến 55 triệu đồng, gồm: Tuyến đường cờ Tổ quốc tại đường HL 80-1 và hạ cống thoát nước tuyến HL 80-2.

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã trao nhiều phần quà chăm lo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, UB MTTQ Việt Nam xã Đông Thạnh trao tặng 20 thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo; khen thưởng các gương "Người tốt, việc tốt" và "Người con hiếu thảo" tiêu biểu trên địa bàn.