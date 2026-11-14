Rock & Roll Hall of Fame 2026: Oasis, Sade và Iron Maiden vắng mặt tại lễ vinh danh

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi không tham dự

Theo Associated Press (AP), ban nhạc Oasis sẽ vắng mặt tại buổi lễ. Noel Gallagher có lịch biểu diễn tại Anh, trong khi Liam Gallagher cũng không có ý định tham dự. Trên mạng xã hội X, Liam cho biết anh không thích các lễ trao giải và cảm thấy không thoải mái với những sự kiện như vậy.

Iron Maiden cũng không thể góp mặt do đang lưu diễn tại Australia. Ca sĩ Sade lựa chọn không tham dự, dù tên tuổi của bà cùng các thành viên ban nhạc được ghi nhận trong đợt vinh danh năm nay. Trong khi đó, một số thành viên chủ chốt của New Order không thể đến Los Angeles vì lý do sức khỏe.

Billy Idol biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Vive Latino thành phố Mexico năm 2024 (Ảnh: AP)

Phil Collins được dự đoán sẽ có mặt để nhận vinh danh, nhưng không thể trình diễn các ca khúc của mình do tình trạng sức khỏe. Nam nghệ sĩ từng được đưa vào Rock & Roll Hall of Fame với tư cách thành viên ban nhạc Genesis, và năm nay tiếp tục được ghi nhận cho sự nghiệp solo.

Dù thiếu vắng nhiều gương mặt nổi bật, chương trình vẫn có những màn trình diễn được chờ đợi. Billy Idol sẽ xuất hiện cùng nghệ sĩ guitar lâu năm Steve Stevens. Wu-Tang Clan, Queen Latifah và MC Lyte cũng được kỳ vọng tham dự, thậm chí biểu diễn tại sự kiện.

Tôn vinh những dấu ấn quan trọng của âm nhạc

Lớp nghệ sĩ được vinh danh năm 2026 ở hạng mục Performer gồm Billy Idol, Phil Collins, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross và Wu-Tang Clan. Danh sách trải rộng nhiều thể loại, từ rock, heavy metal, soul đến hip-hop, phản ánh ảnh hưởng đa dạng của các nghệ sĩ đối với nền âm nhạc đại chúng.

Ở hạng mục Early Influence Award, Queen Latifah, MC Lyte, Gram Parsons, Fela Kuti và Celia Cruz được ghi nhận vì những đóng góp có sức ảnh hưởng đến sự phát triển của âm nhạc. Đáng chú ý, Fela Kuti sẽ trở thành nghệ sĩ sinh ra tại châu Phi đầu tiên được vinh danh tại Rock & Roll Hall of Fame, trong khi Celia Cruz là nghệ sĩ đầu tiên chủ yếu trình diễn bằng tiếng Tây Ban Nha góp mặt trong danh sách này.

Các nghệ sĩ Phil Collins, Billy Idol, Queen Latifah, Sade và Luther Vandross thuộc lớp vinh danh Rock & Roll Hall of Fame 2026 (Ảnh: AP)

Hạng mục Musical Excellence Award gọi tên các nhà sản xuất và nhạc sĩ Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin và Jimmy Miller. Trong khi đó, người dẫn chương trình truyền hình Ed Sullivan được trao Ahmet Ertegun Award, giải thưởng dành cho những cá nhân không trực tiếp biểu diễn nhưng có đóng góp quan trọng cho lịch sử rock.

Khác với những năm gần đây, lễ vinh danh năm nay sẽ không phát trực tiếp. Chương trình được ghi hình tại Los Angeles và phát sóng bản biên tập trên ABC cùng nền tảng Disney+ vào ngày 9/12. Việc giữ kín phần lớn khách mời và các tiết mục đặc biệt cũng khiến nội dung buổi lễ trở thành điều được khán giả chờ đợi.

Nguồn: AP