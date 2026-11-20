RJ Luis Jr. quyết định rút lui sau sức ép từ NCAA và SEC

Luật sư Tony Clayton xác nhận RJ Luis Jr. sẽ chủ động dừng thi đấu thay vì tiếp tục theo đuổi quyền ra sân và khiến Đại học LSU đối mặt với những rủi ro pháp lý, kỷ luật.

Clayton cho biết thân chủ không muốn gây ảnh hưởng đến đồng đội, ban huấn luyện và nhà trường. Quyết định này được đưa ra vài giờ sau khi Chủ tịch LSU Wade Rousse yêu cầu HLV Will Wade không tiếp tục sử dụng Luis trong đội hình thi đấu.

RJ Luis Jr. quyết định dừng thi đấu cho đội bóng rổ LSU giữa tranh cãi về tư cách vận động viên với NCAA và SEC (Ảnh: AP News)

Trước đó, Rousse tuyên bố đã chỉ đạo HLV Will Wade để cầu thủ này ngồi ngoài, trong bối cảnh NCAA và SEC phản đối việc LSU đưa Luis vào danh sách đăng ký thi đấu.

Động thái diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi cầu thủ 22 tuổi có màn ra mắt đáng chú ý, góp công giúp LSU đánh bại Louisiana-Monroe với tỷ số 79-67.

RJ Luis Jr. ghi 11 điểm và có 9 lần bắt bóng bật bảng trong trận ra mắt LSU, giúp đội nhà đánh bại Louisiana-Monroe với tỷ số 79-67 (Ảnh: AP News)

Trong trận đấu gần đây, Luis ghi 11 điểm và có 9 lần bắt bóng bật bảng. Dù chưa tập luyện cùng đội trong nhiều tuần, anh vẫn thể hiện khả năng tranh chấp, phòng ngự và ghi điểm, nhận được sự cổ vũ từ khán giả tại nhà thi đấu.

Tranh chấp về tư cách thi đấu kéo dài của RJ Luis Jr.

Vụ việc bắt nguồn từ quyết định rời Đại học St. John’s vào năm 2025 của Luis để tham gia NBA Draft. Sau khi không được đội bóng nào lựa chọn, anh từng có thời gian ký hợp đồng với Utah Jazz và Boston Celtics, nhưng chưa thi đấu trận nào tại NBA.

Cầu thủ 22 tuổi trở thành tâm điểm chú ý sau khi được LSU sử dụng bất chấp sự phản đối từ NCAA và SEC (Ảnh: AP News)

NCAA và SEC cho rằng Luis không đủ điều kiện trở lại thi đấu ở cấp độ đại học do đã tham gia NBA Draft mà không rút tên đúng quy định, đồng thời từng có hợp đồng với hai đội bóng chuyên nghiệp.

Ngược lại, phía Luis lại cho rằng cầu thủ này chưa từng ra sân tại NBA và việc anh trở lại bóng rổ đại học không nên bị xem là vi phạm quy định. Tranh chấp sau đó được đưa ra tòa án bang Louisiana.

RJ Luis Jr. từng khoác áo St. John’s trước khi tham gia NBA Draft 2025 và có thời gian ký hợp đồng với Utah Jazz, Boston Celtics (Ảnh: RJ Luis Jr. Instagram)

Một thẩm phán tại Baton Rouge đã ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn NCAA và SEC tuyên bố Luis không đủ điều kiện thi đấu hoặc trừng phạt LSU vì sử dụng cầu thủ này. Phán quyết tạo cơ sở pháp lý để Luis trở lại sân đấu, bất chấp sự phản đối từ hai tổ chức thể thao.

Tranh chấp về tư cách thi đấu của RJ Luis Jr. làm dấy lên nhiều tranh luận về quy định đối với các vận động viên chuyển từ bóng rổ chuyên nghiệp trở lại cấp độ đại học tại Mỹ (Ảnh: RJ Luis Jr.)

Luật sư Elliot Abrams - Thành viên nhóm pháp lý đại diện Luis đã chỉ trích những cảnh báo kỷ luật từ SEC, cho rằng cầu thủ trẻ đang bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa các tổ chức mà bản thân không phải là bên khởi xướng.

Dù Luis quyết định tạm dừng thi đấu tại LSU, luật sư Clayton khẳng định bóng rổ vẫn nằm trong tương lai của anh, song chưa tiết lộ những dự định trong tương lai.

Nguồn tin: AP News