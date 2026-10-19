Liverpool ngược dòng hạ Brentford trong trận đấu có hai thẻ đỏ

Liverpool gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Gtech Community (Ảnh: Brentford FC)

Liverpool đã gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Gtech Community. Brentford thi đấu chủ động và mở tỉ số ở phút 44, khi Keane Lewis-Potter đánh đầu đưa bóng vào lưới. Trước đó, Liverpool từng được hưởng phạt đền nhưng quyết định này bị hủy sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Bước ngoặt xảy ra trong thời gian bù giờ hiệp một. Yehor Yarmoliuk nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống có hành vi bạo lực với Jérémy Jacquet. Brentford vì vậy phải bước vào hiệp hai với chỉ 10 cầu thủ. Liverpool lập tức gia tăng sức ép để khai thác lợi thế quân số, trong khi đội chủ nhà phải tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành.

Liverpool có 12 điểm và vươn lên vị trí thứ năm (Ảnh: Brentford FC)

Phút 62, Victor Muñoz đưa trận đấu về thế cân bằng sau pha đi bóng và dứt điểm trong vòng cấm. Florian Wirtz là người kiến tạo cho bàn thắng này. Chỉ tám phút sau, Liverpool hoàn tất màn ngược dòng. Alexander Isak, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng giúp đội khách chuyển hóa ưu thế về quân số thành lợi thế trên bảng tỉ số.

Brentford tiếp tục chịu tổn thất ở phút bù giờ khi Vitaly Janelt nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Đội chủ nhà kết thúc trận với chín cầu thủ, đồng thời nhận thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Liverpool có 12 điểm và vươn lên vị trí thứ năm, trong khi Brentford đứng thứ sáu với 10 điểm.

Chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng với Liverpool trong cuộc đua nhóm đầu. Đội bóng không chỉ giành trọn ba điểm trên sân khách mà còn cho thấy khả năng điều chỉnh thế trận sau hiệp một đầy khó khăn. Tuy nhiên, việc phải chờ đến hiệp hai mới ghi bàn cũng cho thấy Liverpool cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội trước những đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Nguồn: Sky Sports, Brentford FC