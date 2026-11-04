Risenne gây chú ý khi loạt ca khúc mới đồng loạt góp mặt trong top đầu Melon

“With” nhanh chóng chiếm vị trí số một

Theo Dispatch, Risenne phát hành mini album Pulse vào lúc 18 giờ ngày 3/11. Sản phẩm gồm năm ca khúc, trong đó “With” được chọn làm bài hát chủ đề. Chỉ hai giờ sau khi ra mắt, ca khúc đã vươn lên vị trí dẫn đầu trên cả Melon Top 100 và Hot 100.

“With” là ca khúc chủ đề, nhanh chóng vươn lên vị trí số một trên Melon (Ảnh: Dispatch)

Không chỉ có bài hát chủ đề tạo dấu ấn, các ca khúc còn lại cũng ghi nhận thứ hạng nổi bật. Trên bảng Melon Top 100, “Baekhwa Yoran” đứng thứ năm, “Finest Thing” xếp thứ bảy, “Mimi” ở vị trí thứ mười và “Dragon” đứng thứ mười một.

Năm ca khúc trong Pulse ghi nhận thứ hạng nổi bật sau khi phát hành (Ảnh: Dispatch)

Trong khi đó, trên bảng Hot 100, các ca khúc mới của nhóm đồng loạt góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Thành tích này tạo nên hiệu ứng đáng chú ý ngay trong những giờ đầu phát hành, cho thấy sức hút của cả album thay vì chỉ tập trung vào một sản phẩm chủ đạo.

Bên cạnh đó, một số ca khúc từng phát hành của Risenne cũng tiếp tục duy trì sự quan tâm từ người nghe. “Love Attack” đạt vị trí thứ tư trên Melon Top 100, “Deja Vu” xếp thứ chín và “Pretty Girl” đứng thứ 13.

Pulse gửi gắm thông điệp về sự kết nối

Tên album Pulse mang ý nghĩa “nhịp đập”, thể hiện ý tưởng về sự trao đi và đón nhận tình cảm thông qua âm nhạc. Với năm ca khúc mang màu sắc khác nhau, nhóm hướng đến việc truyền tải những cảm xúc chân thành, đồng thời xem âm nhạc như nguồn động viên giúp mỗi người tìm thấy năng lượng tích cực.

Nhóm nhạc nữ Risenne trong hoạt động quảng bá mini album thứ tư Pulse (Ảnh: Dispatch)

Ca khúc chủ đề “With” mở đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng, sau đó phát triển thành phần điệp khúc giàu năng lượng. Sự chuyển biến trong cấu trúc âm nhạc tạo nên điểm nhấn cho bài hát, đồng thời thể hiện tinh thần trẻ trung mà nhóm muốn gửi đến người nghe.

Tại buổi giới thiệu album diễn ra ở Seoul ngày 3/11, thành viên Mei chia sẻ mong muốn nhóm có thể nhận được tình cảm lâu dài từ khán giả, thay vì chỉ tạo nên sự chú ý nhất thời. Đây cũng là định hướng được Risenne gửi gắm qua sản phẩm lần này: xây dựng sự kết nối bền vững với người hâm mộ bằng âm nhạc.

Màn trở lại mở ra chặng đường mới

Việc “With” nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng cùng sự hiện diện của các ca khúc khác trong nhóm thứ hạng cao mang đến khởi đầu tích cực cho Pulse. Thành tích này cũng cho thấy mức độ quan tâm dành cho Risenne trong lần trở lại tháng 11.

Pulse đánh dấu lần trở lại mới của Risenne với năm ca khúc mang những sắc thái âm nhạc khác nhau (Ảnh: The Muse Entertainment)

Sau khi phát hành album, nhóm tiếp tục các hoạt động quảng bá và gặp gỡ người hâm mộ. Với những tín hiệu ban đầu từ các bảng xếp hạng, Risenne có thêm động lực để giới thiệu màu sắc âm nhạc mới và củng cố vị trí trong thị trường K-pop.

Nguồn: Dispatch