Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Dự thảo Nghị quyết đã được Quốc hội thảo luận ở Tổ ngày 18/10 và tại Hội trường trong ngày 30-31/10.

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết xác lập mục tiêu, chỉ tiêu và những định hướng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 là cơ sở để Chính phủ, các cấp, các ngành cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Theo báo cáo, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận ở Tổ và Hội trường, Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội cơ bản thể hiện sự thống nhất, đồng tình cao, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện dự thảo nghị quyết và trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2027. Dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua được hoàn thiện, trong đó quy định rõ mục tiêu, 45 chỉ tiêu chủ yếu và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên cơ sở bám sát văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 18 -KL/TW, Kết luận số 106-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Quốc hội đã thông qua, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương gắn với tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, khơi thông và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, tạo đột phá từ các động lực tăng trưởng mới, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động.

Các bên liên quan phát triển mạnh các thành phần của nền kinh tế, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực nội sinh, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chính phủ cũng chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, đảm bảo thành quả tăng trưởng được lan tỏa sâu rộng, công bằng đến các vùng, miền, các tầng lớp nhân dân, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực năm 2027 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục có diễn biến khó lường, tạo áp lực đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô trong nước.

Chính phủ xác định giữa ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, trong đó tập trung tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế, phí, lệ phí đối với xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ để có phương án tiếp tục thực hiện phù hợp trong năm 2027, đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế theo hướng hiện đại, minh bạch, mở rộng cơ sở thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Các bên liên quan điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường, kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống; tăng cường phân tích, dự báo, chủ động các kịch bản điều hành giá, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, điều chỉnh phù hợp các mặt hàng giá do Nhà nước quản lý, qua đó phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống của nhân dân cả về vật chất và tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Để sớm triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng nghị quyết năm 2027 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2027.

Theo Nghị quyết, Quốc hội nhấn mạnh, năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Các cơ quan liên quan đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Quốc hội thống nhất đặt chỉ tiêu GDP bình quân đầu người đạt khoảng 6.100 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng được đặt mục tiêu 12,2%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,3%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 9,8%, nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu đạt 3,8%.

Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) dự kiến đạt 11,5-12,5%; tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 14%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%. Quốc hội cũng yêu cầu phát triển thị trường và mở rộng quy mô nền kinh tế với 1,18 triệu doanh nghiệp hoạt động; tăng trưởng doanh số thương mại điện tử đạt 15-17%. Tỉ trọng kinh tế số trong GDP dự kiến khoảng 23,5%, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp đạt 37%.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Quốc hội tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán nhà nước trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị, đồng thời đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây.

Cụ thể các các cơ quan liên quan, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật, có giải pháp phù hợp, kịp thời.

Đồng thời, các bên phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, tập trung phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước và tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; phát hành các loại hình trái phiếu (Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, công trình); vay ODA; huy động nguồn vốn tín dụng; tăng đầu tư từ các doanh nghiệp nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân; có các giải pháp cụ thể khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng các nguồn vốn, lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư tại Việt Nam; sớm triển khai chính sách mở rộng tỉ lệ sở hữu nước ngoài trong các ngành, nghề không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia; thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định... Các bên liên quan điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro...

Nguồn: TTXVN