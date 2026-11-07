Tăng cường năng lực ký kết, thực hiện hiệu quả thỏa thuận quốc tế

Quang cảnh phiên họp Quốc hội, sáng 6/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sau khi nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung này.

Trong phiên họp sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Mục đích ban hành Luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Việc ban hành Luật nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc ký kết thỏa thuận quốc tế, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và đối tác quốc tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng từ trung ương đến địa phương. Cùng với đó là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế, khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện luật hiện hành; nâng cao trách nhiệm, tăng cường năng lực ký kết và thực hiện hiệu quả, thực chất thỏa thuận quốc tế.

Dự thảo Luật gồm 6 chương, 47 điều. Trong quá trình xây dựng chính sách, các chính sách được đề xuất sẽ dẫn đến thay đổi về cơ bản phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật. Cụ thể, về đối tượng áp dụng, Luật bổ sung đối tượng áp dụng gồm ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh; mở rộng bên nước ngoài ký kết thỏa thuận quốc tế với UBND cấp xã.

Về phạm vi điều chỉnh, Luật không quy định về trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế của bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan trực thuộc, thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan này. Luật giao Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết về việc ký kết, thực hiện nhóm Thỏa thuận quốc tế này.

Chiều 7/11, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Nguồn: TTXVN