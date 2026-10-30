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Thời sự

Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản

HOÀNG HƯƠNG, TIẾN DŨNG, KIM NGỌC
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(HTV) - Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận dự án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, hướng đến tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ người mua và cắt giảm điều kiện kinh doanh. Đại biểu cũng lưu ý cần có lộ trình chính sách phù hợp để tránh gây ách tắc thị trường.

Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản

Các đại biểu đánh giá dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có nhiều điểm tiến bộ, đặc biệt ở định hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh và chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm. Theo đó, việc điều chỉnh chính sách được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đồng thời tăng cường bảo vệ người mua.

Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản - Ảnh 1.
Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản - Ảnh 2.
Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản - Ảnh 3.

Các đại biểu đánh giá dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có nhiều điểm tiến bộ, đặc biệt ở định hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh và chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng việc sửa đổi đồng thời Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản tại cùng kỳ họp là cơ hội để xử lý các vấn đề có liên quan một cách đồng bộ. Việc rà soát các quy định giữa ba luật nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn hoặc thiếu thống nhất, qua đó tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Sửa luật bất động sản cần lộ trình phù hợp

Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý việc sửa đổi và triển khai chính sách về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản cần có lộ trình phù hợp. Những thay đổi đột ngột có thể gây ách tắc thị trường, tác động đến các dự án đầu tư dài hạn và hệ thống ngân hàng.

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Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi)

Đặc biệt, khả năng tiếp cận nhà ở của người dân cũng là vấn đề cần được cân nhắc trong quá trình hoàn thiện chính sách. Vì vậy, việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý cần đi cùng với đánh giá tác động và phương án thực hiện phù hợp, tránh tạo ra những xáo trộn không cần thiết đối với thị trường.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương, 65 điều

Cũng trong phiên thảo luận tại hội trường, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Dự thảo gồm 6 chương, 65 điều.

Theo các ý kiến đã được nêu tại phiên thảo luận tổ trước đó, việc sửa đổi luật là cần thiết, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, dự thảo hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành và phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhìn chung, hai dự án luật được thảo luận đặt ra những yêu cầu khác nhau nhưng đều gắn với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi. Với lĩnh vực bất động sản, vấn đề trọng tâm là cân bằng giữa cải cách điều kiện kinh doanh, bảo vệ người mua và bảo đảm tính ổn định của thị trường; trong khi đó, việc sửa đổi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở hướng đến bảo đảm quyền làm chủ của người dân trong thực tiễn.

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