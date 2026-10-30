Quốc hội thảo luận về sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

20:00 29/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 30/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.