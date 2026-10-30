Nguồn: https://baotintuc.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-sua-doi-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-post1398534.html
Quốc hội thảo luận về sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 30/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).
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