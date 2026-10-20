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Thời sự

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Hôm nay 20/10, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại tổ nhiều dự án luật quan trọng trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực - Ảnh 1.

Hôm nay (20/10), tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (Nguồn: Hải Nguyễn)

Theo chương trình của Kỳ họp thứ 2, trong buổi sáng Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về: Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 02 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Trong buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Sau khi nghe các báo cáo và thẩm tra, Quốc hội sẽ về Tổ để thảo luận các dự án luật nêu trên.

Nguồn: Báo Lao động


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