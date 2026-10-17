Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri và nhân dân cả nước,

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2026-2030), hôm nay, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI trọng thể khai mạc.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, đại diện các cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa Quốc hội,

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, và chỉ sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất gần 2 tháng, thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan chỉ đạo triển khai từ sớm, từ xa, nhiều nội dung chuẩn bị đồng thời với quá trình chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Có thể đánh giá, nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét, chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo cơ sở để các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội tại Kỳ họp này.

Đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tập trung xử lý thấu đáo những vấn đề lớn, vấn đề khó còn có ý kiến khác nhau; thực hiện nghiêm quy định về thời hạn gửi hồ sơ, tài liệu, để các vị đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu, xem xét, quyết định.

Kính thưa Quốc hội,

Thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng kinh tế-xã hội nước ta vẫn đạt nhiều kết quả tích cực: trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ - cao nhất trong 15 năm trở lại đây; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; an sinh xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chú trọng.

Hội nghị Trung ương 4 đã xem xét, thống nhất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, tinh thần là phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo; tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài, đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Những quyết sách của Quốc hội phải thật sự nhanh, đúng, trúng, khả thi, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa hoàn thiện thể chế với tổ chức thực hiện, giữa mục tiêu phát triển với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Trên tinh thần đó, tại Kỳ họp này, Quốc hội cần tập trung cao độ để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, về công tác lập pháp: dự kiến Quốc hội sẽ xem xét 47 dự án luật, nghị quyết, trong đó dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Nhiều dự án quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Yêu cầu đặt ra là không chỉ hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết, mà các luật, nghị quyết ban hành phải bảo đảm chất lượng, khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Thứ hai, về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác: Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thứ ba, về hoạt động giám sát: Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Kính thưa Quốc hội,

Khối lượng công việc càng lớn thì yêu cầu về chất lượng và trách nhiệm càng phải cao. Tôi đề nghị, đối với những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn thì tập trung xem xét, quyết định kịp thời; những vấn đề mới, khó, còn ý kiến khác nhau thì phân tích thấu đáo, lựa chọn phương án tốt nhất. Không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ chất lượng, nhưng cũng không lấy sự thận trọng làm lý do trì hoãn. Mỗi quyết sách phải xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực, điều kiện tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và tính khả thi, hiệu quả.

Tôi đề nghị, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy cao nhất bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân và đất nước; tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp những ý kiến sâu sắc, thiết thực; chấp hành nghiêm Nội quy Kỳ họp.

Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chúng ta tin tưởng rằng, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng tốt nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Mỗi ý kiến, mỗi quyết định phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên trên hết, thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã từng phát biểu: “Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước”.

Với tinh thần “Chính xác-Kịp thời-Mở đường-Phát triển”, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Báo Nhân Dân