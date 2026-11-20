5 luật được thông qua gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi và Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn cảnh phiên họp tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua 5 dự án luật, trong đó có Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với tỷ lệ tán thành cao

Đáng chú ý, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về nguyên tắc, nguồn lực và hình thức hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; các chính sách, hệ sinh thái hỗ trợ cũng như trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các đại biểu Quốc hội thực hiện thao tác biểu quyết thông qua các dự án luật ngay tại hội trường, tạo hành lang pháp lý đồng bộ thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Theo luật, doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân thành 3 nhóm: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Tiêu chí xác định gồm số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề không quá 300 người, đồng thời đáp ứng một trong hai điều kiện: tổng nguồn vốn không quá 150 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 400 tỷ đồng.

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.